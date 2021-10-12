Літак Airbus Zephyr провів у небі 18 днів поспіль і роздавав інтернет зі стратосфери

У майбутньому безпілотник зможе протриматися в повітрі до 6 місяців, забезпечуючи зв'язком віддалені та важкодоступні регіони.

Дрон на сонячних батареях Zephyr S від компанії Airbus пролетів майже 3 тижні без посадки.

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Про нове досягнення проекту організація написала на офіційному сайті.

Літальний апарат із нерухомим крилом, обладнаний двома електродвигунами та великою сонячною панеллю, призначений для роздачі високошвидкісного бездротового інтернету зі стратосфери.

Для безперебійної роботи системи він повинен постійно перебувати в повітрі, отримуючи енергію сонця. Під час останніх випробувань улітку 2021 року Airbus Zephyr S за підтримки Міноборони Великобританії зробив 6 польотів, 2 з них пройшли в стратосфері, і кожен тривав по 18 днів. При цьому машина встановила новий світовий рекорд висоти для безпілотників свого класу, піднявшись на 23 км.

Під час польотів учасники проекту також перевірили роботу декількох систем корисного навантаження, у тому числі OPAZ, яка записувала те, що відбувається на Землі, і передавала дані на Землю в потоковому режимі. Випробування показали, що Zephyr S може точно маневрувати в стратосфері й утримувати з'єднання між бортовою станцією та точками на поверхні планети.

[ + – ] Безпілотник Airbus Zephyr S Фото: Airbus

"Під час роботи з Airbus і командою Zephyr під час льотної кампанії 2021 року було досягнуто значного прогресу в демонстрації HAPS", — заявив Джеймс Гевін, керівник групи перспективних можливостей у Defense Equipment & Support, підрозділі постачання британського Міноборони.

Як запевняють конструктори, літак, обладнаний двома несучими гвинтами, вже здатний літати без посадок до 3-х місяців, і цей термін можна збільшити вдвічі — до пів року. Під час польоту він може передавати інтернет-сигнали військовим і цивільним у разі, якщо в них немає доступу до кабельного з'єднання. Апарат також пропонують використовувати для моніторингу природних і техногенних катастроф, наприклад, лісових пожеж або витоку нафтопродуктів.

[ + – ] Безпілотник Зефір після посадки Фото: Airbus

"Він забезпечує постійний нагляд, відстежує екологічний ландшафт світу, який змінюється, і зможе забезпечити зв'язок у віддалених і важкодоступних місцях", — підкреслили в Airbus.

Як правило, для забезпечення бездротового глобального інтернет-з'єднання використовують серію супутників, які доставляють на навколоземну орбіту за допомогою ракет-носіїв. Airbus зосередилася на дешевшій альтернативі, що працює на електродвигунах, а тому повністю екологічній.

Раніше писали, що Airbus запустила аеротаксі нового покоління під назвою CityAirBus. Передбачається, що літак зможе витримати пілота та трьох пасажирів, а до 2025 року буде возити людей у багатьох містах.

До цього Airbus створила цифровий журнал із гнучким дисплеєм для літаків. Пристрій стане заміною друкованим виданням, яка дозволяє не тільки читати новини, але також дивитися фільми та слухати музику.