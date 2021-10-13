Робопсы Boston Dynamics вышли на прогулку - прохожие сняли реакцию настоящего пса (видео)

Овчарка проявила недюжинный явный интерес к четвероногим "питомцам" Spot и даже хотела с ними познакомиться.

Инженеры Boston Dynamics вышли на прогулку со своими подопечными — роботизированными собаками. Боты Spot встретились с живым псом, который забавно отреагировал на новых знакомых.

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На видео, опубликованном Telegram-каналом можно увидеть, как группа инженеров в сопровождении робопсов встретилась с женщиной, выгуливавшей свою собаку породы немецкая овчарка. Настоящий пес выявил неподдельный интерес к четвероногим созданиям Boston Dynamics, и хотел познакомиться с ними, но хозяйка силой утащила его в обратную сторону.

Робопсы Spot, как известно, могут быть использованы для широкого ряда задач — от контроля за промышленными объектами до сферы развлечений. Например, в больницах Бостона робопес использовался врачами для минимизации контакта с больными коронавирусом. В Новой Зеландии фермеры использовали Spot в сельском хозяйстве — боты следили за состоянием почвы и посевов, а также пасли стада овец.

Ранее сообщалось, что инженеры показали, как роботы Atlas умеют паркурить, преодолевая полосу препятствий. Два робота пробежались по полосе препятствий и сделали два сальто назад.

Также компания представила нового робота, который был разработан для складских помещений и сортировочных центров. Робот способен перемещать до 800 ящиков в час и работать на одном заряде до 8 ч.