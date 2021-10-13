Робопси Boston Dynamics вийшли на прогулянку — перехожі зняли реакцію справжнього пса (відео)

Вівчарка проявила неабиякий явний інтерес до чотириногих "вихованців" Spot і навіть хотіла з ними познайомитися.

Інженери Boston Dynamics вийшли на прогулянку зі своїми підопічними — роботизованими собаками. Боти Spot зустрілися з живим псом, який цікаво відреагував на нових знайомих.

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На відео, опублікованому Telegram-каналом, можна побачити, як група інженерів у супроводі робопсів зустрілася з жінкою, яка вигулювала свою собаку породи німецька вівчарка. Справжній пес виявив непідробний інтерес до чотириногих створінь Boston Dynamics і хотів познайомитися з ними, але господиня силою потягла його в протилежний бік.

Робопси Spot, як відомо, можуть бути використані для широкого ряду завдань — від контролю за промисловими об'єктами до сфери розваг. Наприклад, у лікарнях Бостона робопес використовувався лікарями для мінімізації контакту з хворими на коронавірус. У Новій Зеландії фермери використовували Spot у сільському господарстві — боти стежили за станом ґрунту і посівів, а також пасли стада овець.

Раніше повідомлялося, що інженери показали, як роботи Atlas вміють паркурити, долаючи смугу перешкод. Два роботи пробіглися по смузі перешкод і зробили два сальто назад.

Також компанія представила нового робота, який був розроблений для складських приміщень і сортувальних центрів. Робот здатний переміщати до 800 ящиків на годину і працювати на одному заряді до 8 год.