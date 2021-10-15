"Будем смотреть": Путин допустил в будущем использование криптовалюты в РФ

По словам российского президента, криптовалюта ни чем не подкреплена, но это не означает, что она не может стать средством накопления. В будущем такое вполне возможно.

Президент России Владимир Путин заявил, что в будущем криптовалюты могут использоваться как средство накопления, но сейчас говорить об этом еще рано. Об этом российский президент заявил в интервью CNBC, которое опубликовали на сайте Кремля.

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По словам Путина, говорить о контрактах на энергоносители в криптовалюте пока рано, электронные деньги ни чем не подкреплены и очень нестабильны.

"Для того чтобы переводить средства из одного места в другое да, но торговать, тем более торговать энергоресурсами, на мой взгляд, пока еще это преждевременно. Она имеет место на существование и как средство расчета может использоваться, конечно, да, но торговля нефтью, скажем, или другими первичными материалами и источниками энергии все-таки пока, мне кажется, об этом рановато говорить", — заявил Путин.

Он также добавил, что они следят за развитием рынка криптовалют, вероятно, когда-то они смогут стать в стране средством накопления.

Отметим, что стоимость Bitcoin впервые с апреля превысила 60 тысяч долларов. Крупнейшей криптовалюте не хватило пары тысяч для установления нового рекорда цены. Стоимость достигла отметки 60 298,40 долларов за один BTC. Исторический максимум — 64 888 долларов за один биткоин.

[ + – ] Стоимость биткоина Фото: coindesk.com

Напомним, в Китае запретили все транзакции с ВТС и другими криптовалютами. Они расцениваются в стране как "незаконная финансовая деятельность".

Ранее Фокус собрал топ-10 стран, запретивших Биткоин.