"Будемо дивитись": Путін допустив в майбутньому використання криптовалюти у РФ

За словами російського президента, криптовалюта ні чим не підкріплена, але це не означає, що вона не може стати засобом накопичення. У майбутньому таке цілком можливо.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що в майбутньому криптовалюта може використовуватися як засіб накопичення, але зараз говорити про це ще рано. Про це російський президент заявив в інтерв'ю CNBC, яке опублікували на сайті Кремля.

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За словами Путіна, говорити про контракти на енергоносії в криптовалюті поки зарано, електронні гроші ні чим не підкріплені і дуже нестабільні.

"Для того, щоб переказувати кошти з одного місця в інше так, але торгувати, тим більше торгувати енергоресурсами, на мій погляд, поки що це передчасно. Вона має право на існування і як засіб розрахунку може використовуватися, звичайно, так, але торгівля нафтою, скажімо, чи іншими первинними матеріалами й джерелами енергії все-таки поки, мені здається, про це зарано говорити", — заявив Путін.

Він також додав, що вони стежать за розвитком ринку криптовалюти, ймовірно, колись вони зможуть стати в країні засобом накопичення.

Відзначимо, що вартість Bitcoin вперше з квітня перевищила 60 тисяч доларів. Вартість досягла позначки 60 298,40 доларів за один BTC. Історичний максимум — 64 888 доларів за один біткоїн.

[ + – ] Вартість біткоїна Фото: coindesk.com

Нагадаємо, в Китаї заборонили всі транзакції з ВТС і іншими криптовалюта. Вони розцінюються в країні як "незаконна фінансова діяльність".

Раніше Фокус зібрав топ-10 країн, які заборонили біткоїн.