Пиво за смартфон: паб в Лондоне принимает оплату старыми гаджетами

Владельцы заведения устроили необычную акцию в надежде сократить количество электронных отходов в Великобритании. Компания-партнер чинит устройства или разбирает на полезные детали.

В Лондоне паб под названием Trade-Inn принимает оплату напитков старыми электронными устройствами, чтобы люди не выбрасывали их на свалки. О такой инициативе британцев сообщает издание Euronews.

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Сотрудники принимают к оплате iPhone и еще около 14 тысяч других типов электроники, которая больше не нужна владельцам. Собранные устройства передают компании-партнеру Spring, которая ремонтирует их или разбирает на детали. Соучредитель организации Джеймс Сир отметил, что складировать устройства дома так же плохо, как и выбрасывать их, ведь тогда владельцу придется купить новый гаджет, который в дальнейшем тоже отправится на мусор.

"По мере роста количества техники в наших домах растет и гора электронных отходов, которые оказывают катастрофическое воздействие на окружающую среду", — подчеркнул он.

Отчет правительственного Комитета по экологическому аудиту показывает, что в среднем в каждом британском доме хранится около 20 старых и неиспользуемых устройств. Старую электронику, включая смартфоны и телевизоры, чаще всего выбрасывают на свалки или сжигают, нанося большой вред окружающей среде.

[ + – ] Дэйзи Лоу обменивает старый смартфон на пиво в пабе Trade-Inn Фото: Euronews

"Я была шокирована, когда узнала, какое воздействие на окружающую среду может оказать простое удержание старых телефонов, не говоря уже о том, чтобы их выбрасывать. Важно, чтобы, когда мы заканчивали работать со старой техникой, ее снова пускали в оборот, чтобы кто-то другой мог ее использовать", — прокомментировала британская модель Дэйзи Лоу, которая стала одной из первых посетительниц необычного лондонского паба.

На данный момент Великобритания ежегодно производит до 1,6 миллиона тон таких отходов, что составляет примерно по 23,9 кг на каждого жителя. Согласно прогнозу организации Global E-Waste Monitor, к 2024 году на каждого британца придется до 24,5 килограммов электронного мусора в год. Таким образом Великобритания станет крупнейшим производителем отходов и обгонит Норвегию, которая пока является лидером в этой сфере.

Ранее писали, что британец Мэтт Эллис за сутки посетил 51 паб, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. По словам мужчины, он решился на такой поступок из любви к питейным заведениям, хотя не слишком увлекается алкоголем. С каждым часом задача становилась все сложнее, ведь в каждом пабе ему нужно было выпить не менее 125 миллилитров алкоголя.

Писали также, что работники британского паба "Лэнсдаун" заявили о встречах с призраком женщины. По их словам, загадочная леди двигает мебель и раскачивает картины на стенах, пугая персонал и посетителей.