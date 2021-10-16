Пиво за смартфон: паб у Лондоні приймає оплату старими гаджетами

Власники закладу влаштували незвичайну акцію, сподіваючись скоротити кількість електронних відходів в Великобританії. Компанія-партнер лагодить пристрої або розбирає на корисні деталі.

У Лондоні паб під назвою Trade-Inn приймає оплату напоїв старими електронними пристроями, щоб люди не викидали їх на звалища. Про таку ініціативу британців повідомляє видання Euronews.

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Співробітники приймають до оплати iPhone і ще близько 14 тисяч інших типів електроніки, яка більше не потрібна власникам. Зібрані пристрої передають компанії-партнеру Spring, яка ремонтує їх або розбирає на деталі. Співзасновник організації Джеймс Сір зазначив, що складувати пристрою будинку так само погано, як і викидати їх, адже тоді власнику доведеться купити новий гаджет, який в подальшому теж відправиться на сміття.

"У міру зростання кількості техніки в наших будинках зростає і гора електронних відходів, які надають катастрофічний вплив на навколишнє середовище", — підкреслив він.

Звіт урядового Комітету з екологічного аудиту показує, що в середньому в кожному британському будинку зберігається близько 20 старих пристроїв, що не використовуються. Стару електроніку, включаючи смартфони і телевізори, найчастіше викидають на звалища або спалюють, завдаючи великої шкоди навколишньому середовищу.

[ + – ] Дейзі Лоу обмінює старий смартфон на пиво в пабі Trade-Inn Фото: Euronews

"Я була шокована, коли дізналася, який вплив на навколишнє середовище може надати просте утримання старих телефонів, не кажучи вже про те, щоб їх викидати. Важливо, щоб, коли ми закінчували працювати зі старою технікою, її знову пускали в оборот, щоб хто -то інший міг її використовувати", — прокоментувала британська модель Дейзі Лоу, яка стала однією з перших відвідувачок незвичайного лондонського пабу.

На даний момент Великобританія щорічно виробляє до 1,6 мільйона тон таких відходів, що становить приблизно по 23,9 кг на кожного жителя. Згідно з прогнозом організації Global E-Waste Monitor, до 2024 року на кожного британця доведеться до 24,5 кілограмів електронного сміття в рік. Таким чином Великобританія стане найбільшим виробником відходів і обжене Норвегію, яка поки є лідером в цій сфері.

Раніше писали, що британець Метт Елліс за добу відвідав 51 паб, щоб потрапити в Книгу рекордів Гіннесса. За словами чоловіка, він зважився на такий вчинок з любові до питним закладам, хоча не надто захоплюється алкоголем. З кожною годиною завдання ставало все складніше, адже в кожному пабі йому потрібно було випити не менше 125 мілілітрів алкоголю.

Писали також, що працівники британського пабу "Ленсдаун" заявили про зустрічі з привидом жінки. За їх словами, загадкова леді рухає меблі і розгойдує картини на стінах, лякаючи персонал і відвідувачів.