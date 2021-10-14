Пив цілодобово. Британець обійшов 51 паб, щоб потрапити в Книгу рекордів Гіннеса

Чоловік може стати першою у світі людиною, яка випила в такій кількості закладів за 24 години. При цьому потенційний рекордсмен запевняє, що він не є великим любителем алкоголю.

Британець Метт Елліс з міста Сент-Неотс випив в 51 пабі протягом 24 годин, щоб потрапити в Книгу рекордів Гіннеса. На такий вчинок чоловіка спонукала його пристрасна любов до британських питних закладів, які особливо постраждали від карантинних обмежень в період пандемії коронавірусної хвороби. Про це пише BBC.

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За даними журналістів, Елліс почав свій похід по пабах в неділю і завершив його в понеділок. У коментарі виданню він розповів, що перші 10 пабів йому вдалося обійти всього за одну годину, проте у міру того, як випробування тривало, завдання ставало все більш складним.

Згідно з умовами, британець повинен був відвідати щонайменше 50 закладів і випивати 125 мілілітрів будь-якого алкоголю в кожному з них — таким чином він міг вжити щонайменше 6,38 літрів напоїв. Виконання випробування контролювали свідки, а також персонал пабу.

[ + – ] Елліс разом зі свідками в пабі

Пояснюючи свій вчинок Елліс відзначив великий внесок пабів в суспільне життя. За його словами, такі заклади підсилюють дух товариства. При цьому він стверджує, що не є великим любителем алкогольних напоїв — за словами чоловіка, йому більше до душі дієтична кола або апельсиновий сік.

Тепер досягнення британця повинні підтвердити експерти Книги рекордів Гіннеса. У той же час вони повідомили про те, що вже отримали відповідні документи від потенційного рекордсмена.

На даний момент в Книзі жодного разу не фіксувався рекорд відвідування якомога більшої кількості пабів однією людиною протягом 24 годин, однак туди занесено інше, командне досягнення — в 2011 році в Нью-Йорку компанія з 13 людей встигла випити в 250 барах всього лише за добу.

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