Пил круглые сутки. Британец обошел 51 паб, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса

Мужчина может стать первым в мире человеком, выпившим в таком количестве заведений за 24 часа. При этом потенциальный рекордсмен уверяет, что он не является большим любителем алкоголя.

Британец Мэтт Эллис из города Сент-Неотс выпил в 51 пабе в течении 24 часов, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса. На такой поступок мужчину сподвигла его страстная любовь к британским питейным заведениям, которые особо пострадали от карантинных ограничений в период пандемии коронавирусной болезни. Об этом пишет BBC.

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По данным журналистов, Эллис начал свой поход по пабам в воскресенье и завершил его в понедельник. В комментарии изданию он рассказал, что первые 10 пабов ему удалось обойти всего за один час, однако по мере того, как испытание продолжалось, задача становилась все более сложной.

Согласно условиям, британец должен был посетить по меньшей мере 50 заведений и выпивать 125 миллилитров любого алкоголя в каждом из них — таким образом он мог употребить по меньшей мере 6,38 литров напитков. Выполнение испытания контролировали свидетели, а также персонал паба.

[ + – ] Эллис вместе со свидетелями в пабе

Объясняя свой поступок Эллис отметил большой вклад пабов в общественную жизнь. По его словам, такие заведения усиливают дух товарищества. При этом он утверждает, что не является большим любителем алкогольных напитков — по словам мужчины, ему больше по душе диетическая кола или апельсиновый сок.

Теперь достижение британца должны подтвердить эксперты Книги рекордов Гиннеса. В то же время они уже сообщили о том, что получили соответствующие документы от потенциального рекордсмена.

На данный момент в Книге ни разу не фиксировался рекорд посещения как можно большего количества пабом одним человеком в течение 24 часов, однако туда занесено другое, командное достижение — в 2011 году в Нью-Йорке компания из 13 человек успела выпить в 250 барах всего лишь за сутки.

Напомним, недавно собака породы кунхаунд по кличке Лу попала в Книгу рекордов Гиннеса как единственный представитель своего вида, обладающий ушами такой большой величины.

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