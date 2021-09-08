Працівники британського пабу розповіли про зустрічі з привидом загадкової леді

У пабі Ленсдаун у Кардіффі меблі рухаються самі собою, а на стінах гойдаються картини

Великобританія славиться своїми історичними пам'ятками і найчастіше примарами, що населяють їх. Так, працівники пабу Ленсдаун, розташованого в місті Кардіфф, столиці Уельсу, розповіли про примару, що постійно нагадує про своє існування в їхньому закладі. Про це пише Mirror.

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Паранормальна діяльність навіть була знята камерами спостереження. На відео видно, як привид, прозваний "леді Ленсдаун" рухає стільці і розгойдує картини і дошки на стінах.

[ + – ] Відео, на якому зображена зустріч з привидом

Менеджер пабу, Хейлі Бадд побоюється, що персонал одного разу просто не прийде на роботу, наляканий паранормальними явищами. Але більшість працівників зазначають, що вже звикли до раптових рухів меблів, а відвідувачі пабу і зовсім не проти побачити щось подібне, але "леді Ленсдаун" не проявляє себе при великому скупченні народу.

"Нічого небезпечного леді не робила, але явно хотіла про себе заявити", — зазначає менеджер.

А завсідники пабу розповідають, що бачили привид жінки, який бродить по залу. Про неї згадують і мешканці квартир, розташованих у цьому ж будинку. Вони розповідають, що чують, як рухаються меблі, але виявляється, що вона стоїть на тому ж місці.

[ + – ] Паб Ленсдаун, де мешкає привид таємничої леді

Дивацтва почали відбуватися недавно, але що за таємничий привид мешкає в пабі — невідомо. Ніяких похмурих історій про це місце старожили пригадати не можуть.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про десять готелів по всьому світу, переночувавши в яких, можна зустріти привид.

А зірки Playboy розповіли про привидів, що живуть в особняку Г'ю Гефнера. Холлі Медісон і Бріджет Марквардт розповіли, що стикалися з потойбічним, коли жили в будинку.