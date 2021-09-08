Працівники британського пабу розповіли про зустрічі з привидом загадкової леді
У пабі Ленсдаун у Кардіффі меблі рухаються самі собою, а на стінах гойдаються картини
Великобританія славиться своїми історичними пам'ятками і найчастіше примарами, що населяють їх. Так, працівники пабу Ленсдаун, розташованого в місті Кардіфф, столиці Уельсу, розповіли про примару, що постійно нагадує про своє існування в їхньому закладі. Про це пише Mirror.
Паранормальна діяльність навіть була знята камерами спостереження. На відео видно, як привид, прозваний "леді Ленсдаун" рухає стільці і розгойдує картини і дошки на стінах.
Менеджер пабу, Хейлі Бадд побоюється, що персонал одного разу просто не прийде на роботу, наляканий паранормальними явищами. Але більшість працівників зазначають, що вже звикли до раптових рухів меблів, а відвідувачі пабу і зовсім не проти побачити щось подібне, але "леді Ленсдаун" не проявляє себе при великому скупченні народу.
"Нічого небезпечного леді не робила, але явно хотіла про себе заявити", — зазначає менеджер.
А завсідники пабу розповідають, що бачили привид жінки, який бродить по залу. Про неї згадують і мешканці квартир, розташованих у цьому ж будинку. Вони розповідають, що чують, як рухаються меблі, але виявляється, що вона стоїть на тому ж місці.
Дивацтва почали відбуватися недавно, але що за таємничий привид мешкає в пабі — невідомо. Ніяких похмурих історій про це місце старожили пригадати не можуть.
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