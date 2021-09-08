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Работники британского паба рассказали о встречах с призраком загадочной леди

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Фото: The Mirror | Паб в Кардиффе, где обитает призрак леди

В пабе Лэнсдаун в Кардиффе мебель двигается сама собой, а на стенах качаются картины

Великобритания славится своими историческими достопримечательностями и, зачастую, населяющими их призраками. Так, работники паба Лэнсдаун, расположенного в городе Кардифф, столице Уэльса, рассказали о призраке, что постоянно напоминает о своем существовании в их заведении. Об этом пишет Mirror.

Паранормальная деятельность даже была снята камерами наблюдения. На видео видно, как призрак, прозванный "леди Лэнсдауна" двигает стулья и раскачивает картины и доски на стенах.

Видео на котором запечатлена встреча с призраком

Менеджер паба, Хейли Бадд опасается, что персонал однажды просто не придет на работу, напуганный паранормальными явлениями. Но большинство работников отмечают, что уже привыкли к внезапно двигающейся мебели, а посетители паба и вовсе не против увидеть что-то подобное, но "леди Лэнсдауна" не проявляет себя при большом скоплении народа.

"Ничего опасного леди не делала, но явно хотела о себе заявить", — отмечает менеджер.

А завсегдатаи паба рассказывают, что видели призрак женщины, бродящий по залу. О ней упоминают и жильцы квартир, расположенных в этом же здании. Они рассказывают, что слышат, как двигается мебель, но оказывается, что она стоит на том же месте.

паб, призрак, приведение, леди лэнсдаун, кардифф, уэльс
паб, призрак, приведение, леди лэнсдаун, кардифф, уэльс
Паб Лэнсдаун, где обитает призрак таинственной леди

Странности начали происходить недавно, но что за таинственный призрак обитает в пабе – неизвестно. Никаких мрачных историй об этом месте старожилы припомнить не могут.

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