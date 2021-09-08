Работники британского паба рассказали о встречах с призраком загадочной леди

В пабе Лэнсдаун в Кардиффе мебель двигается сама собой, а на стенах качаются картины

Великобритания славится своими историческими достопримечательностями и, зачастую, населяющими их призраками. Так, работники паба Лэнсдаун, расположенного в городе Кардифф, столице Уэльса, рассказали о призраке, что постоянно напоминает о своем существовании в их заведении. Об этом пишет Mirror.

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Паранормальная деятельность даже была снята камерами наблюдения. На видео видно, как призрак, прозванный "леди Лэнсдауна" двигает стулья и раскачивает картины и доски на стенах.

[ + – ] Видео на котором запечатлена встреча с призраком

Менеджер паба, Хейли Бадд опасается, что персонал однажды просто не придет на работу, напуганный паранормальными явлениями. Но большинство работников отмечают, что уже привыкли к внезапно двигающейся мебели, а посетители паба и вовсе не против увидеть что-то подобное, но "леди Лэнсдауна" не проявляет себя при большом скоплении народа.

"Ничего опасного леди не делала, но явно хотела о себе заявить", — отмечает менеджер.

А завсегдатаи паба рассказывают, что видели призрак женщины, бродящий по залу. О ней упоминают и жильцы квартир, расположенных в этом же здании. Они рассказывают, что слышат, как двигается мебель, но оказывается, что она стоит на том же месте.

[ + – ] Паб Лэнсдаун, где обитает призрак таинственной леди

Странности начали происходить недавно, но что за таинственный призрак обитает в пабе – неизвестно. Никаких мрачных историй об этом месте старожилы припомнить не могут.

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