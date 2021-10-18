UA
UA
Разделы
Материалы
Технологии и наука

Создан аналоговый процессор, который работает как человеческий мозг (фото)

421
нейроны, чип, процессор

Если ученым удастся снизить технологические нормы, то в будущем они смогут разработать процессор для ИИ-систем, способных решать крайне сложные задачи и потреблять небольшое количество энергии.

Инженеры компании Rain Neuromorphics создали чип на основе 10 тыс. диджитальных нейронов, а выпускать его они планируют при помощи 180-нм техпроцесса.

Об этом сообщает eetimes.com.

Наш мозг состоит из 90 млрд нейронов, образующих нейросеть. Каждый отдельный нейрон имеет по нескольку дендритов, своего рода "отростков", принимающим импульсы напряжения. Получая такие импульсы, нейрон "активируется" и реагирует тем или иным образом. Также нейроны имеют отростки-аксоны, по которым импульсы выходят и передаются так называемым синапсам, связывающим один нейрон с другим. Нейрон со своими дендритами и аксонами работает по принципу двоичной системы компьютера, где один бит занимает позицию "0", а второй — "1". Отличие в том, что импульсы от дендритов к нейрону — электрические, а импульсы между нейронами проходят за счет химической реакции (за нее отвечают синапсы). Приняв импульс, нейрон опять конвертирует его в электрический и передает по дендритам дальше. И так по кругу.

нейрон, нейронная связь
Нейронные связи - схема

Ученые хотели бы скопировать эту "химию мозга" при разработке процессоров, но пока им этого не удалось. Зато они смогли точно повторить принцип работы дендритов. Цифровые нейроны они оснастили и дендритами, и аксонами, а синапсы расположили на местах стыков "отростков" одного вида с другими. Отличие от настоящего нейрона в том, что диджитальные синапсы передают электрические импульсы. Но в общем и целом, цифровые нейроны функционируют, почти как настоящие. "Почему почти? Потому что при обмене импульсами случайные связи между нейронами исключены, в отличие от нейронов человеческого мозга. Однако изобретатели уверены, что уже сделали большой шаг, ведь на основе этой технологии они хотят спроектировать разреженную матрицу и на ней построить нейросеть", — поясняет издание.

чип, процессор, нейроны
Цифровые дендриты чипа

Разработчики заявляют, что их процессоры сделают работу ИИ более продуктивной, обрабатывая данные с учетом 125 млн параметров. Это поспособствует улучшению работы компьютерного зрения и инструментов распознавания речи. При этом энергии будет потребляться чуть менее 50 Вт. Первые экземпляры будут презентованы через три года.

Ранее мы сообщали о том, что исследователи разработали новую технологию, позволяющую хранить больше данных и экономить место.