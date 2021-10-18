Створено аналоговий процесор, який працює як людський мозок (фото)

Якщо вченим вдасться знизити технологічні норми, то в майбутньому вони зможуть розробити процесор для ШІ-систем, здатних вирішувати вкрай складні завдання і споживати невелику кількість енергії.

Інженери компанії Rain Neuromorphics створили чіп на основі 10 тис. діджитальних нейронів, а випускати його вони планують за допомогою 180-нм техпроцесу.

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Про це повідомляє eetimes.com.

Наш мозок складається з 90 млрд нейронів, що утворюють нейромережу. Кожен окремий нейрон має по кілька дендритів, свого роду "відростків", які приймають імпульси напруги. Отримуючи такі імпульси, нейрон "активується" і реагує так чи інакше. Також нейрони мають відростки-аксони, за якими імпульси виходять і передаються так званим синапсам, що зв'язує один нейрон з іншим. Нейрон зі своїми дендритами й аксонами працює за принципом двійкової системи комп'ютера, де один біт посідає позицію "0", а другий — "1". Відмінність в тому, що імпульси від дендритів до нейрона — електричні, а імпульси між нейронами проходять за рахунок хімічної реакції (за неї відповідають синапси). Прийнявши імпульс, нейрон знову конвертує його в електричний і передає по дендритах далі. І так по колу.

[ + – ] Нейронні зв'язки — схема

Учені хотіли б скопіювати цю "хімію мозку" в процесі розробки процесорів, але поки їм цього не вдалося. Зате вони змогли точно повторити принцип роботи дендритів. Цифрові нейрони вони оснастили й дендритами, й аксонами, а синапси розташували на місцях стиків "відростків" одного виду з іншими. Відмінність від справжнього нейрона в тому, що діджитальні синапси передають електричні імпульси. Але загалом, цифрові нейрони функціонують, майже як справжні. "Чому майже? Тому що в процесі обміну імпульсами випадкові зв'язки між нейронами виключені, на відміну від нейронів людського мозку. Однак винахідники впевнені, що вже зробили великий крок, адже на основі цієї технології вони хочуть спроєктувати розріджену матрицю і на ній побудувати нейромережу", — пояснює видання.

[ + – ] Цифрові дендрити чіпа

Розробники заявляють, що їхні процесори зроблять роботу ШІ продуктивнішою, обробляючи дані з урахуванням 125 млн параметрів. Це посприяє поліпшенню роботи комп'ютерного зору й інструментів розпізнавання мови. При цьому енергії споживатиметься трохи менше 50 Вт. Перші екземпляри будуть презентовані через три роки.

Раніше ми повідомляли про те, що дослідники розробили нову технологію, яка дозволяє зберігати більше даних та економити місце.