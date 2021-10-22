Facebook составил "черный список" опасных лиц и организаций, - The Intercept

Социальная сеть наказывает за обсуждение неугодных политиков, но держит их имена в секрете. По словам экспертов, больше всего давят на мусульман.

Компания Facebook cоставила список "опасных лиц и организаций", о которых запрещено говорить в социальных сетях.

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Об этом заявило издание The Intercept.

Журналист Сэм Биддл опубликовали скриншоты полного списка DIO с небольшими исправлениями и отметками. Он также получил внутреннюю инструкцию Facebook, позволяющую модераторам определять, какие сообщения удалять и каких пользователей блокировать.

"Черный список" состоит из более чем 4000 отдельных лиц и групп, включая политиков, музыкантов, писателей, благотворительные организации и давно умерших исторических деятелей. По словам аналитиков, такая система неравномерно ограничивает сообщества, прикрываясь борьбой с терроризмом. В частности, почти все в списке считаются угрозами для США или ее союзников. Более половины имен принадлежат предполагаемым иностранным террористам, при этом около 1000 записей взяты из санкционного списка Министерства финансов США.

Согласно действующей политике, Facebook в меньшей степени удаляет комментарии о преимущественно белых антиправительственных ополченцах, чем о группах и лицах, называемых террористами, из Ближнего Востока, южной Азии или мусульманских сообществ. Большое давление также оказывают на пользователей, которых считают членами насильственных преступных организаций, среди которых преобладают темнокожие и латиноамериканцы.

Запрещенные лица и организации разделены на категории: ненависть, преступность, терроризм, военизированные движения и насильственные негосударственные субъекты. Они организованы в систему из трех уровней (tiers) согласно правилам, опубликованными Facebook в июне этого года, каждый из них соответствует ограничениям разной степени тяжести. Всем людям из списка запрещено пользоваться социальными сетями, а уровни определяют, что о них можно говорить другим пользователям.

Уровень 1 (самый строгий): запрещено выражать что-либо в качестве поддержки или похвалы, даже если это касается ненасильственных действий. Сюда относится террор (около 70%), преступные деяния и ненависть, которая определяется, как "неоднократное унижение человеческого достоинства или пропаганда насилия".

Уровень 2 содержит "насильственные негосударственные субъекты". К ним Facebook относит вооруженные повстанцы, борящиеся с правительствами, в том числе участников войны в Сирии. Пользователи могут хвалить их только за ненасильственные действия.

Уровень 3 предназначен для групп, которые не прибегают к насилию, но постоянно практикуют разжигание ненависти, готовятся к насильственным действиям в ближайшее время или сами нарушают политику DIO. Пользователи Facebook могут свободно обсуждать их.

"Списки, кажется, создают две разные системы, с самыми суровыми наказаниями, применяемыми к сильно мусульманским регионам и общинам", — прокомментировала Файза Патель, содиректор Центра свободы правосудия Бреннана и программы национальной безопасности. По ее наблюдениям, Facebook, как и правительство США, считает мусульман самыми опасными. В то же время сообщества, обозначенные Южным правовым центром по вопросам бедности как группы ненависти против мусульман, практически отсутствуют в "черном списке".

Facebook начала работу над новой политикой в 2012 году, когда американский конгресс и ООН обеспокоились вербовкой террористов через Интернет. Тогда компания впервые внедрила запрет на "организации, имеющие опыт террористической или насильственной преступной деятельности", который перетек в Стандарт платформы для опасных лиц и организаций (Dangerous Individuals and Organizations Community Standard, сокращенно — DIO), предусматривающий ряд ограничений.

Список запрещенных лиц содержат в секрете от мировой общественности. Ряд юристов и правозащитники обращались к Facebook с просьбой опубликовать перечень, чтобы пользователи знали, за что могут понести наказание. Однако компания заявила, будто публичность поставит под удар сотрудников, а также позволит запрещенным организациям обходить ограничения. В то же время, Наблюдательный совет Facebook официально рекомендовал руководству опубликовать список в интересах общества.

"Facebook ставит пользователей в практически невозможное положение, говоря им, что они не могут публиковать сообщения об опасных группах и лицах, но затем отказывается публично указывать, кого он считает опасным", — заявила Файза Патель.

Директор по политике Facebook по борьбе с терроризмом и опасными организациями Брайан Фишман в письменном заявлении сообщил, что компания не разглашает список, потому что это "пространство противоборства". По его словам, анализом и удалением контента занимаются более 350 специалистов.

"В настоящее время мы запрещаем тысячи организаций, в том числе более 250 групп сторонников превосходства белой расы на высших уровнях нашей политики, и мы регулярно обновляем наши политики и организации, которые могут быть запрещены", — заявил он.

По данным The Intercept, в последние годы Facebook все чаще обращается к этой политике, чтобы успокоить общественность во время вспышек насилия, связанных с соцсетями, таких как геноцид в Мьянме или беспорядки на Капитолийском холме после выборов президента США. После недавних обличающих статей Wall Street Journal об ущербе, который Facebook наносит жителям разных государств, руководство компании сослалось на стандарт DIO как на свидетельство усердной работы.

Ранее появилась информация о "белом списке" пользователей Facebook, которым разрешено нарушать правила соцсети. Модераторы не сразу удаляют их посты, а дают время на исправление.