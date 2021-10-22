Facebook склав "чорний список" небезпечних осіб та організацій, — The Intercept

Соціальна мережа карає за обговорення неугодних політиків, але тримає їхні імена в секреті. За словами експертів, найбільше тиснуть на мусульман.

Компанія Facebook складе список "небезпечних осіб і організацій", про які заборонено говорити в соціальних мережах.

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Про це заявило видання The Intercept.

Журналіст Сем Біддл опублікував скріншоти повного списку DIO з невеликими виправленнями і помітками. Він також отримав внутрішню інструкцію Facebook, що дозволяє модераторам визначати, які повідомлення видаляти і яких користувачів блокувати.

"Чорний список" складається з понад 4 000 окремих осіб і груп, враховуючи політиків, музикантів, письменників, благодійні організації та давно померлих історичних діячів. За словами аналітиків, така система нерівномірно обмежує спільноти, прикриваючись боротьбою з тероризмом. Зокрема, майже всі в списку вважаються погрозами для США або їхніх союзників. Більше половини імен належать передбачуваним іноземним терористам, при цьому майже 1 000 записів взяті зі списку санкцій Міністерства фінансів США.

Згідно з чинною політикою, Facebook меншою мірою видаляє коментарі про переважно білих антиурядових ополченців, ніж про групи й осіб, які називаються терористами, з Близького Сходу, південної Азії або мусульманських спільнот. Великий тиск також чинять на користувачів, яких вважають членами насильницьких злочинних організацій, серед яких переважають темношкірі та латиноамериканці.

Заборонені особи й організації розділені на категорії: ненависть, злочинність, тероризм, воєнізовані рухи і насильницькі недержавні суб'єкти. Вони організовані в систему з трьох рівнів (tiers) згідно з правилами, опублікованими Facebook у червні цього року, кожен із них відповідає обмеженням різного ступеня тяжкості. Усім людям зі списку заборонено користуватися соціальними мережами, а рівні визначають, що про них можна говорити іншим користувачам.

Рівень 1 (найсуворіший): заборонено висловлювати що-небудь як підтримку або похвалу, навіть якщо це стосується ненасильницьких дій. Так само як терор (приблизно 70%), злочинні діяння і ненависть, яка визначається, як "неодноразове приниження людської гідності або пропаганда насильства".

Рівень 2 містить "насильницькі недержавні суб'єкти". До них Facebook відносить озброєних повстанців, які борються з урядами, зокрема учасників війни в Сирії. Користувачі можуть хвалити їх тільки за ненасильницькі дії.

Рівень 3 призначений для груп, що не вдаються до насильства, але постійно практикують розпалювання ненависті, готуються до насильницьких дій найближчим часом або самі порушують політику DIO. Користувачі Facebook можуть вільно обговорювати їх.

"Списки, здається, створюють дві різні системи, з найсуворішими покараннями, що застосовуються до сильно мусульманських регіонів і громад", — прокоментувала Файза Патель, співдиректорка Центру свободи правосуддя Бреннана і програми національної безпеки. За її спостереженнями, Facebook, як і уряд США, вважає мусульман найнебезпечнішими. У той же час спільноти, позначені Південним правовим центром із питань бідності як групи ненависті проти мусульман, практично відсутні в "чорному списку".

Facebook почала роботу над новою політикою в 2012 році, коли американський конгрес та ООН занепокоїлися вербуванням терористів через інтернет. Тоді компанія вперше впровадила заборону на "організації, що мають досвід терористичної або насильницької злочинної діяльності", який перетік у Стандарт платформи для небезпечних осіб та організацій (Dangerous Individuals and Organizations Community Standard, скорочено — DIO), що передбачає низку обмежень.

Список заборонених осіб містять в секреті від світової громадськості. Низка юристів і правозахисники зверталися до Facebook із проханням опублікувати перелік, щоб користувачі знали, за що можуть понести покарання. Однак компанія заявила, ніби публічність поставить під удар співробітників, а також дозволить забороненим організаціям обходити обмеження. У той же час, Наглядова рада Facebook офіційно рекомендувала керівництву опублікувати список в інтересах суспільства.

"Facebook ставить користувачів у практично неможливе становище, кажучи їм, що вони не можуть публікувати повідомлення про небезпечні групи та осіб, але потім відмовляється публічно вказувати, кого він вважає небезпечним", — заявила Файза Патель.

Директор із політики Facebook із боротьби з тероризмом і небезпечними організаціями Браян Фішман у письмовій заяві повідомив, що компанія не розголошує список, тому що це "простір протиборства". За його словами, аналізом і видаленням контенту займаються понад 350 фахівців.

"Наразі ми забороняємо тисячі організацій, зокрема понад 250 груп прихильників переваги білої раси на вищих рівнях нашої політики, і ми регулярно оновлюємо наші політики й організації, які можуть бути заборонені", — заявив він.

За даними The Intercept, в останні роки Facebook усе частіше звертається до цієї політики, щоб заспокоїти громадськість під час спалахів насильства, пов'язаних із соцмережами, таких як геноцид у М'янмі або заворушення на Капітолійському пагорбі після виборів президента США. Після нещодавніх викривальних статей Wall Street Journal про збиток, який Facebook завдає жителям різних держав, керівництво компанії послалося на стандарт DIO як на свідчення старанної роботи.

Раніше з'явилася інформація про "білий список" користувачів Facebook, яким дозволено порушувати правила соцмережі. Модератори не відразу видаляють їхні дописи, а дають час на виправлення.