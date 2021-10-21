На монетном дворе Великобритании будут добывать золото из старых смартфонов

Предприятие создало специальную технологию, позволяющую извлекать ценные металлы из ненужных гаджетов.

Королевский монетный двор Великобритании заявил, что планирует построить в Уэльсе завод, который сможет утилизировать сотни килограммов золота и других драгоценных металлов из электронных отходов, таких как мобильные телефоны и ноутбуки.

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Об этом сообщает reuters.com.

Золото и серебро обладают высокой проводимостью, и поэтому в небольших количествах применяются при создании печатных плат и других комплектующих, наряду с другими драгоценными металлами. Большая часть этих ценных материалов пропадает зря, потому как вышедшая из употребления электроника просто выбрасывается на свалку или сжигается.

Монетный двор Великобритании, которому более 1100 лет, принялся решать эту проблему и привлек к сотрудничеству канадский стартап Excir, который разработал химические растворы для извлечения драгоценных металлов из печатных плат.

"Технология поможет выборочно извлекать драгоценные металлы с высокой степенью чистоты", — сказал Шон Миллард, директор по развитию монетного двора.

Также Миллард добавил, что предприятие уже использует этот процесс, но в небольших масштабах. Монетный двор пока тестирует технологию прежде, чем запустит целый завод, который "будет обрабатывать сотни тонн электронных отходов в год, производя сотни килограммов драгоценных металлов".

Завод должен заработать "в ближайшие пару лет", отметил представитель предприятия, отказавшись назвать, во сколько обойдется постройка завода.

"Килограмм золота по текущим ценам стоит около $55 тыс.", — подчеркивает издание.

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