На монетному дворі Великобританії видобуватимуть золото зі старих смартфонів

Підприємство створило спеціальну технологію, що дозволяє витягувати цінні метали з непотрібних гаджетів.

Королівський монетний двір Великобританії заявив, що планує побудувати в Уельсі завод, який зможе утилізувати сотні кілограмів золота та інших дорогоцінних металів з електронних відходів, таких як мобільні телефони та ноутбуки.

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Про це повідомляє reuters.com.

Золото і срібло мають високу провідність, і тому в невеликих кількостях застосовуються при створенні друкованих плат та інших комплектувальних, поряд з іншими дорогоцінними металами. Велика частина цих цінних матеріалів пропадає марно, адже вийшла з ужитку електроніка просто викидається на смітник або спалюється.

Монетний двір Великобританії, якому понад 1100 років, почав вирішувати цю проблему, залучивши до співпраці канадський стартап Excir, який розробив хімічні розчини для добування дорогоцінних металів з друкованих плат.

"Технологія допоможе вибірково витягувати дорогоцінні метали з високим ступенем чистоти", — сказав Шон Міллард, директор з розвитку монетного двору.

Також Міллард додав, що підприємство вже використовує цей процес, але в невеликих масштабах. Монетний двір поки тестує технологію перш, ніж запустить цілий завод, який "буде обробляти сотні тонн електронних відходів на рік, виробляючи сотні кілограмів дорогоцінних металів".

Завод має запрацювати "в найближчі кілька років", зазначив представник підприємства, відмовившись назвати, у скільки обійдеться будівництво заводу.

"Кілограм золота за поточними цінами коштує близько $55 тис.", — підкреслює видання.

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