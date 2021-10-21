Facebook не ценит украиноязычных модераторов: они работают по самой низкой ставке $16 в час

Модераторы, нанятые компанией-посредником Accenture, арендовали мобильный рекламный щит, чтобы требовать более высокой оплаты труда.

Сотрудники компании Accenture, нанятые для модерации социальной сети Facebook, оплатили передвижной рекламный стенд, чтобы пожаловаться на низкую зарплату и руководство.

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Об этом пишет издание The Verge.

Работники подготовили плакат с изображением директора Accenture Джули Свит и надписью: "Джули Свит, прекратите эксплуатировать своих работников. Заплатите. Приберитесь. Исправьте это". По данным The Verge, Джули Свит за 2020 год заработала $17 млн.

На плакате также отмечается, что Facebook ежегодно платит компании-подрядчику около $500 млн, однако рядовые модераторы, которые ежедневно следят за безопасностью соцсети, получают всего $18,5 в час. Грузовик, обклеенный плакатами, начнет свой маршрут в Бетесде, штат Мэриленд, где живет Джули Свит, и направится в столицу США — Вашингтон. Протестующие также отправили гендиректору письмо, чтобы донести свою позицию.

"В дорогих городах, таких как Остин, цены еще больше выросли. По оценке Times, за каждого модератора контента из США вы (имеется ввиду Джули Свит, — ред.) получаете $50", — идет речь в послании.

[ + – ] Плакат, критикующий Джули Свит Фото: The Verge

Как выяснило The Verge, почасовая ставка в Accenture колеблется от $16,5 до $18,5, а меньше всего получают сотрудники, модерирующие украиноязычный и испаноязычный контент. Им даже не доплачивают премию в размере $2 ежечасно за знание двух языков.

Юристы, подающие в суд на Facebook, подсчитали, что у половины модераторов могут появиться психические расстройства из-за неприятного контента, с которыми им приходится работать. В частности, они просматривают ролики со сценами насилия, в том числе и сексуального, враждебной лексикой. Согласно данным некоммерческой организации Foxglove Legal, поддерживающей модераторов, Accenture предоставляет сотрудникам лишь услуги коучей, но не профессиональных психологов.

Искусственный интеллект в последнее время значительно облегчает модерировании контента на Facebook, однако, по словам одного из сотрудников, алгоритмы в основном занимаются безобидными публикациями. Людям же приходится разбираться с наиболее опасными и шокирующими вещами, хотя многие пользователи этого даже не осознают.

"Несмотря на все разговоры об алгоритмах и ИИ, выявляющих вредоносный контент для защиты 2,8 млрд пользователей Facebook, мы — и вы — знаем правду: модераторы делают всю работу", — идет речь в письме.

Ранее писали, что Facebook наймет 10 тысяч новых сотрудников для создания Вселенной виртуальной реальности. Специалисты из Европы присоединятся к проекту Reality Lab, чтобы развивать передовые Интернет-технологии.

Сообщали также, что Facebook распустил команду по борьбе с оскорблениями и фейками под названием Сivic Integrity. Ее члены ставили безопасность пользователей выше прибыли компании, что не понравилось руководству.