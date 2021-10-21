Facebook не цінує україномовних модераторів: вони працюють за найнижчою ставкою $16 за годину

Модератори, найняті компанією-посередником Accenture, орендували мобільний рекламний щит, щоб вимагати більш високої оплати праці.

Співробітники компанії Accenture, найняті для модерації соціальної мережі Facebook, оплатили пересувний рекламний стенд, щоб поскаржитися на низьку зарплату та керівництво.

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Про це пише видання The Verge.

Працівники підготували плакат із зображенням директорки Accenture Джулі Світ і написом: "Джулі Світ, припиніть експлуатувати своїх працівників. Заплатіть. Приберіть. Виправте це". За даними The Verge, Джулі Світ за 2020 рік заробила $17 млн.

На плакаті також зазначається, що Facebook щорічно платить компанії-підряднику приблизно $500 млн, однак рядові модератори, які щодня стежать за безпекою соцмережі, отримують всього $18,5 за годину. Вантажівка, обклеєна плакатами, почне свій маршрут у Бетесді, штат Меріленд, де живе Джулі Світ, і попрямує в столицю США — Вашингтон. Протестувальники також надіслали гендиректору лист, щоб донести свою позицію.

"У дорогих містах, таких як Остін, ціни ще більше зросли. За оцінкою Times, за кожного модератора контенту зі США ви (мається на увазі Джулі Світ, — ред.) отримуєте $50", — йдеться в посланні.

[ + – ] Плакат, який критикує Джулі Світ Фото: Bridenstine

Як з'ясувало The Verge, погодинна ставка в Accenture коливається від $16,5 до $18,5, а найменше одержують співробітники, які модерують україномовний та іспаномовний контент. Їм навіть не доплачують премію в розмірі $2 щогодини за знання двох мов.

Юристи, які подають до суду на Facebook, підрахували, що в половини модераторів можуть з'явитися психічні розлади через неприємний контент, з якими їм доводиться працювати. Зокрема, вони переглядають ролики зі сценами насильства, зокрема й сексуального, ворожою лексикою. Згідно з даними некомерційної організації Foxglove Legal, що підтримує модераторів, Accenture надає співробітникам лише послуги коучів, але не професійних психологів.

Штучний інтелект останнім часом значно полегшує модерування контенту на Facebook, однак, за словами одного зі співробітників, алгоритми здебільшого займаються нешкідливими публікаціями. Людям же доводиться розбиратися з найбільш небезпечними і шоковими речами, хоча багато користувачів цього навіть не усвідомлюють.

"Незважаючи на всі розмови про алгоритми та ШІ, які виявлятимуть шкідливий контент для захисту 2,8 млрд користувачів Facebook, ми — і ви — знаємо правду: модератори роблять всю роботу", — йдеться в листі.

Раніше писали, що Facebook найме 10 тисяч нових співробітників для створення Всесвіту віртуальної реальності. Фахівці з Європи приєднаються до проєкту Reality Lab, щоб розвивати передові інтернет-технології.

Повідомляли також, що Facebook розпустив команду з боротьби з образами і фейк під назвою Сivic Integrity. Її члени ставили безпеку користувачів вище прибутку компанії, що не сподобалося керівництву.