Facebook поплатився, розпустивши команду з боротьби з образами та фейками, — Time

"Команда соціальної чесності", Сivic Integrity, довгий час була впливовою силою, яка заважала Facebook ставити прибуток вище за мораль. У її складі була й Френсіс Хоген, яка виступила в Сенаті.

Компанія Facebook зіткнулася з великими проблемами після того, як керівництво розпустило команду, яка стежить за дотриманням громадянських прав користувачів.

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Про це пише видання Time.

Так звана "команда соціальної чесності" (Сivic Integrity team) була однією з груп, які боролися з дезінформацією, образами та розпалюванням ненависті в Facebook, проте сильно відрізнялася від інших. Кожен член давав неформальну "громадянську клятву", обіцяючи в першу чергу відстоювати інтереси людей, а не компанії. Серед них була й менеджерка з продуктів із Айови на ім'я Френсіс Хоген, яка нещодавно дала свідчення проти Facebook в Сенаті США.

Як розповіли Time п'ять колишніх співробітників Facebook, учасники команди соціальної чесності зобов'язувалися аналізувати вплив Facebook на світове співтовариство, забезпечувати безпеку користувачів і знижувати градус агресії. Глава групи Самід Чакрабарті постійно нагадував підлеглим про клятву як про набір основних принципів роботи. Джерела підкреслили, що завдяки такому підходу вдалося усунути деякі проблеми Facebook.

"Це була команда, яка в першу чергу дійсно дбала про способи вирішення соціальних проблем. Вони не прагнули внести свій вклад у чистий прибуток Facebook", — заявив один із інсайдерів.

У грудні 2020 року, через місяць після президентських виборів, компанія розпустила команду та відправила Саміда Чакрабарті у відпустку. Згідно із заявою Facebook, фахівців перевели в інші підрозділи, щоб вони ділилися досвідом із іншими колегами. Однак багато співробітників дійшли до висновку, що компанія вирішила усунути впливову групу, яка ставить турботу про людей вище за прибуток.

Ще через півтора місяця, у січні 2021 року, прихильники Дональда Трампа штурмували Капітолій, протестуючи проти результатів виборів. Як зазначає Time, деякі з них організувалися саме у Facebook, там же поширювали політичні фейки. Один із колишніх співробітників компанії заявив виданню, що без команди з цивільної чесності адміністрації соціальної мережі було дуже складно реагувати на ситуацію.

"Багато людей покинули компанію. У решти команд було значно менше можливостей для внесення змін, і ця втрата фокусу була досить великою проблемою. Facebook випустив із уваги м'яч, розпустивши команду, з точки зору можливості реально відреагувати на те, що сталося 6 січня", — прокоментував співробітник, зберігши анонімність.

3 жовтня Френсіс Хоген виступила в Сенаті США і зізналася, що стала джерелом найбільшого витоку даних про внутрішні розслідування за всю історію Facebook. За словами колишньої менеджерки, розпуск команди Civic Integrity став останньою краплею в довгій низці подій, які спонукали її розкрити секрети широкому загалу. Американка вирішила, що єдиний шанс виправити ситуацію — звернутися за допомогою ззовні.

"Це було в дійсності схоже на зраду обіцянок, які Facebook дав людям, які багато чим пожертвували заради безпеки виборів, фактично розпустивши наше співтовариство", — висловилася Френсіс.

Перед своїм звільненням у травні 2021 року вона зібрала документи, доступні всім співробітникам, а потім передала журналістам The Wall Street Journal, у Конгрес і Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC). У них містилися відомості про згубний вплив Instagram на підлітків, а також про те, що Facebook витрачає майже весь свій бюджет на боротьбу зі шкідливим контентом тільки англійською мовою. "Злиті" документи поклали початок як мінімум вісьмом розслідуваннм SEC щодо компанії. Одночасно з цим конгресмени зажадали прийняти суворіші правила щодо соціальних мереж.

Віцепрезидент Facebook із питань чесності Гай Розен у коментарі Time спростував розпуск команди Civic Integrity. За його словами, керівництво лише інтегрувало її в більшу команду під назвою Central Integrity, щоб розширити сферу її діяльності на інші сфери діяльності, наприклад, охорону здоров'я.

Раніше з'явилася інформація, що Facebook розпалювала насильство в М'янмі й Ефіопії, порушуючи свою ж політику. За даними дослідження, алгоритми соціальної мережі стежать за безпекою тільки англомовного контенту.

Журнал Time помістив Цукерберга на обкладинку з написом "Видалити Facebook?". Критика компанії у зв'язку з витоком документів стала головною темою номера.

Фокус розбирався, чому для деяких країн падіння соцмереж Facebook стало катастрофою. Найбільше постраждали користувачі Бразилії, Афганістану, Індонезії та Судану, де соціальна мережа є головним засобом зв'язку.