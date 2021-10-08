Журнал Time помістив Цукерберга на обкладинку з написом "Видалити Facebook?" (Відео)

Темою номера стане критика корпорації, яка не сходить зі шпальт ЗМІ після витоку внутрішніх документів і масового збою, що тривав 6 годин.

Американський журнал Time після глобального збою продуктів Facebook, а також у зв'язку з недавнім витоком внутрішніх документів компанії помістив на обкладинку засновника та генерального директора корпорації Марка Цукерберга. Про це повідомив акаунт видання у Twitter.

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Також на обкладинці можна помітити вікно підтвердження дії з питанням "Видалити Facebook?" і варіантами відповіді "Скасувати" та "Видалити".

У номері журналу, який вийде 25 жовтня, будуть опубліковані статті, що зачіпають недавні інциденти, які виникли навколо Facebook.

[ + – ] Обкладинка Time із Цукербергом

В одній із них, яку написав ранній інвестор, а зараз — затятий критик компанії й автор книги Zucked Роджер Макнемі, стверджується, що "Facebook сам себе не виправить".

У зв'язку з цим бізнесмен запропонував три способи вирішення проблем, пов'язаних із відсутністю державного контролю за сервісами корпорації, недостатніми заходами захисту конфіденційної інформації, а також монопольним становищем Facebook на ринку.

За словами Макнемі, у США необхідно створити новий регулятор, який буде запобігати "виходу шкідливих технологій на ринок". Як приклад автор колонки привів Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

Також інвестор вважає, що Конгрес повинен накласти заборону на стеження за користувачами соціальних мереж — "так само, як він заборонив дитячу працю в 1938 році".

"Як мінімум, Конгрес повинен заборонити використання конфіденційних даних третіми особами, таких як дані, пов'язані зі здоров'ям, місцем розташування, фінансовими транзакціями, переглядом вебсторінок і даними додатків", — пише Макнемі.

Що стосується проблеми з монополією, бізнесмен рекомендує Конгресу оновити антимонопольне законодавство.

"Шестигодинне відключення Facebook, Instagram і WhatsApp проілюструвало для багатьох один недолік монополії: абсолютна залежність від сервісу", — додав Макнемі.

Нагадаємо, раніше в розпорядження американського видання Wall Street Journal потрапили внутрішні документи Facebook, які свідчать про те, що корпорація поінформована про погіршення стану психічного та фізичного здоров'я підлітків-користувачів їхніх продуктів. Зокрема, йдеться про збільшення частоти думок про суїцид і розлад харчової поведінки.

Через деякий час з'ясувалося, що документи журналістам передала колишня співробітниця корпорації Френсіс Хоген. Після цього вона дала свідчення в Сенаті США з приводу згубного впливу продуктів Facebook на користувачів. Зокрема, експрацівниця корпорації стверджує, що соціальна мережа навмисно не видаляє контент, що розпалює ворожнечу, щоб люди були сильніше залучені в користування соцмережами компанії, а сама Facebook отримувала за рахунок цього великий прибуток.

Ці звинувачення вже відкинув глава корпорації Марк Цукерберг.

Також Фокус повідомляв про те, що 4 жовтня протягом шести годин усі сервіси Facebook, включаючи ті, які використовують самі співробітники корпорації, були недоступні через технічну помилку. Це було найдовшим відключенням платформ компанії з 2008 року, коли соцмережа Facebook не працювала протягом доби.