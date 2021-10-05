Цукерберг попросив вибачення перед користувачами за збій у роботі Facebook

Facebook уже працює. Компанія стверджує, що внаслідок збою не було витоку даних користувачів.

Засновник і керівник компанії Facebook Марк Цукерберг близько 02:00 за київським часом 5 жовтня попросив вибачення перед користувачами за збої в роботі однойменної соціальної мережі і приналежних їй сервісів Instagram, WhatsApp і Messenger. За його словами, усі вони відновлюють роботу

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"Приношу вибачення за сьогоднішній збій: я знаю, як сильно ви покладаєтеся на наші послуги, щоб залишатися на зв'язку з близькими вам людьми", — написав він, але не повідомив, що стало причиною порушення роботи.

Свої вибачення також приніс технічний директор Facebook Майк Шрепфер. Він попередив, що повне відновлення може зайняти "якийсь час".

Глобальний збій у роботі ресурсів Facebook тривав понад шість годин. Скарги на неполадки почали з'являтися близько 18:30 за київським часом 4 жовтня. О першій годині ночі компанія повідомила, що поступово відновлюється частина функцій.

Експерти провайдера Cloudflare вважають, що причиною збою стали неправильно оновлені маршрутизатори (роутери). Завантажене з помилкою оновлення призвело до недоступності DNS-сервера (сервера адрес) Facebook.

Проблеми торкнулися не тільки тих соцмереж, але і внутрішніх IT-сервісів компанії Facebook.

Про неполадки також повідомляли користувачі сервісів Netflix, Zoom, Tinder, Viber і YouTube.

Компанія Facebook повідомила, що внаслідок збою не було витоку даних користувачів соцмережі.

Збій у роботі сервісів стався через невдалі зміни в конфігурації роутерів, які управляють обміном трафіком між центрами даних, йдеться в її заяві. Ці неполадки мали "каскадний ефект", що і призвело до збою в роботі сервісів.

Газета The New York Times з посиланням на співробітників Facebook написала, що збій у роботі соцмереж навряд чи став результатом кібератаки. Ресурси Facebook, Instagram і WhatsApp надто різняться між собою, щоб одночасно стати жертвами однієї хакерської атаки.

Раніше Фокус повідомляв, що фінансовий статок Цукерберга за кілька годин збою впав майже на 7 млрд доларів.

Збій у роботі сервісів Facebook спровокував падіння акцій найбільших технологічних компаній. Про це свідчать дані нью-йоркської біржі NASDAQ.