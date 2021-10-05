Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в работе Facebook

Facebook уже работает. Компания утверждает, что вследствие сбоя не было утечки данных пользователей.

Основатель и руководитель компании Facebook Марк Цукерберг около 02:00 по киевскому времени 5 октября извинился перед пользователями за сбои в работе одноименной социальной сети и принадлежащих ей сервисов Instagram, WhatsApp и Messenger. По его словам, все они возобновляют работу

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"Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми", – написал он, но не сообщил, что стало причиной нарушения работы.

Свои извинения также принес технический директор Facebook Майк Шрепфер. Он предупредил, что полное восстановление может занять "какое-то время".

Глобальный сбой в работе ресурсов Facebook продлился более шести часов. Жалобы на неполадки начали появляться около 18:30 по киевскому времени 4 октября. В час ночи компания сообщила, что постепенно восстанавливается часть функций.

Эксперты провайдера Cloudflare считают, что причиной сбоя стали неправильно обновленные маршрутизаторы (роутеры). Загруженное с ошибкой обновление привело к недоступности DNS-сервера (сервера адресов) Facebook.

Проблемы коснулись не только пользователей соцсетей, но и внутренних IT-сервисов компании Facebook.

О неполадках также сообщали пользователи сервисов Netflix, Zoom, Tinder, Viber и YouTube.

Компания Facebook сообщила, что вследствие сбоя не было утечки данных пользователей соцсети.

Сбой в работе сервисов произошел из-за неудачных изменений в конфигурации роутеров, управляющих обменом трафиком между центрами данных, говорится в ее заявлении. Эти неполадки имели "каскадный эффект", что и привело к сбою в работе сервисов.

Газета The New York Times со ссылкой на сотрудников Facebook написала, что сбой в работе соцсетей вряд ли стал результатом кибератаки. Ресурсы Facebook, Instagram и WhatsApp слишком различаются между собой, чтобы одновременно стать жертвами одной хакерской атаки.

Ранее Фокус сообщал, что финансовое состояние Цукерберга за несколько часов сбоя упало почти на 7 млрд долларов.

Сбой в работе сервисов Facebook спровоцировал падение акций крупнейших технологических компаний. Об этом свидетельствуют данные нью-йоркской биржи NASDAQ.