Журнал Time поместил Цукерберга на обложку с надписью "Удалить Facebook?" (видео)

Темой номера станет критика корпорации, которая не сходит с полос СМИ после утечки внутренних документов и массового сбоя, длившегося 6 часов.

Американский журнал Time после глобального сбоя продуктов Facebook, а также в связи с недавней утечкой внутренних документов компании, поместил на обложку основателя и генерального директора корпорации Марка Цукерберга. Об этом сообщил аккаунт издания в Twitter.

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Также на обложке можно заметить окно подтверждения действия с вопросом "Удалить "Facebook"?" и вариантами ответа "Отменить" и "Удалить".

В номере журнала, который выйдет 25 октября, будут опубликованы статьи, затрагивающие недавние инциденты, которые возникли вокруг Facebook.

[ + – ] Обложка Time с Цукербергом

В одной из них, которую написал ранний инвестор, а на данный момент — ярый критик компании и автор книги Zucked Роджер МакНэми, утверждается, что "Facebook сам себя не исправит".

В связи с этим бизнесмен предложил три способа решения проблем, связанных с отсутствием государственного контроля за сервисами корпорации, недостаточными мерами защиты конфиденциальной информации, а также монопольное положение Facebook на рынке.

По словам МакНэми, в США необходимо создать новый регулятор, который будет предотвращать "выход вредных технологий на рынок". В качестве примера автор колонки привел Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Также инвестор считает, что Конгресс должен наложить запрет на слежку за пользователями социальных сетей — "так же, как он запретил детский труд в 1938 году".

"Как минимум, Конгресс должен запретить использование конфиденциальных данных третьими лицами, таких как данные, связанные со здоровьем, местоположением, финансовыми транзакциями, просмотром веб-страниц и данными приложений", — пишет МакНэми.

Что касается проблемы с монополией, бизнесмен рекомендует Конгрессу обновить антимонопольное законодательство.

"Шестичасовое отключение Facebook, Instagram и WhatsApp проиллюстрировало для многих один недостаток монополии: абсолютная зависимость от сервиса", — добавил МакНэми.

Напомним, ранее в распоряжение американского издания Wall Street Journal попали внутренние документы Facebook, которые свидетельствуют о том, что корпорация осведомлена об ухудшении состояния психического и физического здоровья подростков-пользователей их продуктов. В частности, речь идет об учащении мыслей о суициде и расстройстве пищевого поведения.

Спустя некоторое время выяснилось, что документы журналистам передала бывшая сотрудница корпорации Фрэнсис Хоген. После этого она дала показания в Сенате США по поводу пагубного влияния продуктов Facebook на пользователей. В частности, экс-работница корпорации утверждает, что социальная сеть намеренно не удаляет контент, разжигающий вражду, чтобы люди были сильнее вовлечены в пользование соцсетями компании, а сама Facebook получала за счет этого большую прибыль.

Эти обвинения уже отверг глава корпорации Марк Цукерберг.

Также Фокус сообщал о том, что 4 октября в течение шести часов все сервисы Facebook, включая те, которые используют сами сотрудники корпорации, были недоступны из-за технической ошибки. Это было самым долгим отключением платформ компании с 2008 года, когда соцсеть Facebook не работала на протяжении суток.