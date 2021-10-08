Facebook поплатился, распустив команду по борьбе с оскорблениями и фейками, - Time

"Команда социальной честности", Сivic Integrity, долгое время была влиятельной силой, которая мешала Facebook ставить прибыль выше морали. В ее составе была и Фрэнсис Хоген, выступившая в Сенате.

Компания Facebook столкнулась с большими проблемами после того, как руководство распустило команду, следяющую за соблюдением гражданских прав пользователей.

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Об этом пишет издание Time.

Так называемая "команда социальной честности" (Сivic Integrity team) была одной из групп, которые боролись с дезинформацией, оскорблениями и разжиганием ненависти в Facebook, однако сильно отличалась от остальных. Каждый член давал неформальную "гражданскую клятву", обещая в первую очередь отстаивать интересы людей, а не компании. Среди них была и менеджер по продуктам из Айовы по имени Фрэнсис Хоген, которая недавно дала показания против Facebook в Сенате США.

Как рассказали Time пять бывших сотрудников Facebook, участники команды социальной честности обязывались анализировать влияние Facebook на мировое сообщество, обеспечивать безопасность пользователей и снижать градус агрессии. Глава группы Самид Чакрабарти постоянно напоминал подчиненным о клятве, как о наборе основополагающих принципов работы. Источники подчеркнули, что благодаря такому подходу удалось устранить некоторые проблемы Facebook.

"Это была команда, которая в первую очередь действительно заботилась о способах решения социальных проблем. Они не стремились внести свой вклад в чистую прибыль Facebook", — заявил один из инсайдеров.

В декабре 2020 года, спустя месяц после президентских выборов, компания распустила команду и отправила Самида Чакрабарти в отпуск. Согласно заявлению Facebook, специалистов перевели в другие подразделения, чтобы они делились опытом с другими коллегами. Однако многие сотрудники пришли к выводу, что компания решила устранить влиятельную группу, ставящую заботу о людях выше прибыли.

Спустя еще полтора месяца, в январе 2021 года, сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий, протестуя против результатов выборов. Как отмечает Time, некоторые из них организовались именно в Facebook, там же распространяли политические фейки. Один из бывших сотрудников компании заявил изданию, что без команды по гражданской честности администрации социальной сети было очень сложно реагировать на ситуацию.

"Многие люди покинули компанию. У оставшихся команд было значительно меньше возможностей для внесения изменений, и эта потеря фокуса была довольно большой проблемой. Facebook упустил из виду мяч, распустив команду, с точки зрения возможности реально отреагировать на то, что произошло 6 января", — прокомментировал сотрудник, сохранив анонимность.

3 октября Фрэнсис Хоген выступила в Сенате США и призналась, что стала источником самой крупной утечки данных о внутренних расследований за всю историю Facebook. По словам бывшего менеджера, роспуск команды Civic Integrity стал последней каплей в длинной череде событий, которые побудили ее раскрыть секреты широкой общественности. Американка решила, что единственный шанс исправить ситуацию — обратиться за помощью извне.

"Это было в действительности похоже на предательство обещаний, которые Facebook дал людям, которые многим пожертвовали ради безопасности выборов, фактически распустив наше сообщество", — высказалась Фрэнсис.

Перед своим увольнение в мае 2021 года она собрала документы, доступные всем сотрудникам, а затем передала журналистам The Wall Street Journal, в Конгресс и Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В них содержались сведения о пагубном влиянии Instagram на подростков, а также о том, что Facebook тратит почти весь свой бюджет на борьбу с вредным контентом только на английском языке. "Слитые" документы положили начало как минимум восьми расследованиям SEC в отношении компании. Одновременно с этим, конгрессмены потребовали принять более строгие правила в отношении социальных сетей.

Вице-президент Facebook по вопросам честности Гай Розен в комментарии Time опроверг роспуск команды Civic Integrity. По его словам, руководство лишь интегрировала ее в более крупную команду под названием Central Integrity, чтобы расширить сферу ее деятельности на другие сферы деятельности, например, здравоохранение.

Ранее появилась информация, что Facebook разжигала насилие в Мьянме и Эфиопии, нарушая свою же политику. По данным исследования, алгоритмы социальной сети следят за безопасностью только англоязычного контента.

Журнал Time поместил Цукерберга на обложку с надписью "Удалить Facebook?". Критика компании в связи с утечкой документов стало главной темой номера.

Фокус разбирался, почему для некоторых стран падение соцсетей Facebook стало катастрофой. Больше всего пострадали пользователи Бразилии, Афганистана, Индонезии и Судана, где социальная сеть является главным средством связи.