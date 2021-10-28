Диджитал-артисты наглядно показали, насколько большими являются ракеты SpaceX (видео)

Falcon 9 по высоте сравним с небоскребом, а еще не построенная Big Falcon Rocket превзойдет знаменитую Статую Свободы.

Специалисты по визуальным эффектам показали, насколько большими являются ракеты SpaceX в сравнении с другими объектами. Видеоролик опубликован на YouTube-канале Corridor Crew.

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В Сети гуляет множество фотографий и видеороликов с ракетами, однако в большинстве случаев они запечатлены на фоне огромных космодромов, плавучих платформ или просто в небе. В связи с этим люди часто не могут даже приблизительно представить себе их размеры.

[ + – ] Масштабы ракеты Falcon Heavy Фото: Скриншот

К примеру, ракета-носитель Falcon 9 имеет высоту 70 м — это сравнимо с 21-этажным зданием. Одна его стойка имеет высоту почти 9 м. У SpaceX есть ракета побольше под названием Falcon Heavy, которая в 3 раза мощнее "девятки" за счет дополнительных топливных отсеков. При этом основной носитель имеет диаметр 3,66 м — рост двух высоких людей.

[ + – ] Ракеты по сравнению со зданиями мегаполиса

С 2012 года SpaceX разрабатывает еще большую ракету под названием Big Falcon Rocket или сокращенно BFR, которая призвана доставлять людей и грузы, например, на Марс. Согласно проекту, носитель построят высотой в 106 м, что выше Статуи Свободы в Нью-Йорке, высота которой 93 м). При этом BFR чуть ниже ракеты "Сатурн 5" (111 м), которая впервые доставила людей на Луну.

"Я нахожу безумным, что эти конструкции — одни из самых быстрых средств передвижения, когда-либо созданных человечеством. Скорость полета составляет 27 570 км/ч", — заявил автор видеоролика.

Ранее команда Corridor Crew визуально увеличила атомы до размеров теннисного мяча и показала, как изменится при этом мир. В таком случае даже мельчайшая частица человеческого организма сможет накрыть городской район.

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