Діджитал-артисти наочно показали, наскільки великими є ракети SpaceX (відео)

Falcon 9 по висоті рівняється з хмарочосом, а ще не побудована Big Falcon Rocket перевершить знамениту Статую Свободи.

Фахівці з візуальних ефектів показали, наскільки більшими є ракети SpaceX порівняно з іншими об'єктами. Відеоролик опубліковано на YouTube-каналі Corridor Crew.

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У Мережі гуляє безліч фотографій та відеороликів з ракетами, однак у більшості випадків вони зображені на тлі величезних космодромів, плавучих платформ або просто у небі. Через це люди часто не можуть навіть приблизно уявити їх розміри.

[ + – ] Масштаби ракети Falcon Heavy Фото: Скриншот

Наприклад, ракета-носій Falcon 9 має висоту 70 м — це рівняється з 21-поверховим будинком. Одна її стійка має висоту майже 9 м. SpaceX має більшу ракету під назвою Falcon Heavy, яка втричі потужніша за "дев'ятки" за рахунок додаткових паливних відсіків. При цьому основний носій має діаметр 3,66 м – зріст двох високих людей.

[ + – ] Ракети порівняно з мегаполісами.

З 2012 року SpaceX розробляє ще більшу ракету під назвою Big Falcon Rocket або скорочено BFR, яка доставлятиме людей та вантажі, наприклад, на Марс. Згідно з проектом, носій збудують висотою 106 м, що вище за Статую Свободи в Нью-Йорку, висота якої 93 м). При цьому BFR трохи нижча за ракету "Сатурн 5" (111 м), яка вперше доставила людей на Місяць.

"Я вважаю божевіллям, що ці конструкції — одні з найшвидших засобів пересування, будь-коли створених людством. Швидкість польоту становить 27 570 км/год", — заявив автор відеоролика.

Раніше команда Corridor Crew візуально збільшила атоми до розмірів тенісного м'яча та показала, як зміниться світ. У такому разі навіть найдрібніша частка людського організму зможе накрити міський район.

Також діджитал-артисти показали, як мало води на Землі насправді. Нехай планету називають блакитною, але весь світовий океан поміститься в кульку діаметром всього 1384 км.