В США выпустили одноколесный гироскутер, способный мчаться со скоростью 32 км/ч (видео)

Новое устройство может проехать на такой скорости более 52 км без перезарядки, но цена его довольно высока.

Компания Future Motion выпустила первый электрический скейтборд Onewheel GT мощностью в 3 лошадиные силы. О новом транспортном средстве написало издание Engadget.

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Как заявляет разработчик, новая электродоска может разгоняться до 32 км/ч и проехать с такой скоростью до 52 км на одном заряде. Future Motion разработала гироскутер с нуля, внедрив новую систему управления с более высоким напряжением, которая должна обеспечить высокие мощность, крутящий момент и динамические характеристики на любой скорости.

Компания утверждает, что оснастила Onewheel GT новой системой аккумуляторов для большей автономности. Светодиодные фары стали на 300% ярче, чем в других моделях, обладают ближним и дальним режимами, а также самостоятельно переключаются с переднего на заднее освещение при смене направления. За комфорт отвечают вогнутые с обеих сторон подушечки для ступней, шероховатое покрытие и встроенная ручка для переноски Maghandle Pro. Future Motion также выпустила особенную версию Onewheel GT с закругленными шинами для лучшей маневренности и протекторами для увеличенной тяги.

Флагманская электродоска уже доступна для покупки в США, однако цена весьма кусается — $2200. В качестве бонуса компания разработала фирменное приложение, которое позволяет настроить режим езды, проверять состояние батареи и даже "общаться с друзьями".

Future Motion выпустила еще одну модель под названием Onewheel Pint X — это модернизированная версия Onewheel Pint 2019 года выпуска. Новинка получила вдвое больший запас хода (до 28 км на одной зарядке) и максимальную скорость в 28 км/ч. Для сравнения, предшественница могла разгоняться только до 25 км/ч.

Ранее писали, что в Японии создали ховербайк, разгоняющийся до 100 км/ч и стоимостью $680 тысяч. Он получил мотоциклетный корпус, посадочные полозья и четыре мощных электродвигателя, которые способны удерживать транспортное средство в воздухе до 40 мин. подряд. Одним из главных недостатков является шум, создаваемый пропеллерами.

Сообщали также, что в США создали систему, останавливающую электросамокаты на тротуарах. "Умный" модуль ориентируется на показания GPS и датчиков движения, чтобы предупреждать водителей о въезде на пешеходную зону и глушить двигатели в случае нарушения правил дорожного движения.