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В США выпустили одноколесный гироскутер, способный мчаться со скоростью 32 км/ч (видео)

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Onewheel GT
Фото: Скриншот | Электрический скейтборд Onewheel GT

Новое устройство может проехать на такой скорости более 52 км без перезарядки, но цена его довольно высока.

Компания Future Motion выпустила первый электрический скейтборд Onewheel GT мощностью в 3 лошадиные силы. О новом транспортном средстве написало издание Engadget.

Как заявляет разработчик, новая электродоска может разгоняться до 32 км/ч и проехать с такой скоростью до 52 км на одном заряде. Future Motion разработала гироскутер с нуля, внедрив новую систему управления с более высоким напряжением, которая должна обеспечить высокие мощность, крутящий момент и динамические характеристики на любой скорости.

Компания утверждает, что оснастила Onewheel GT новой системой аккумуляторов для большей автономности. Светодиодные фары стали на 300% ярче, чем в других моделях, обладают ближним и дальним режимами, а также самостоятельно переключаются с переднего на заднее освещение при смене направления. За комфорт отвечают вогнутые с обеих сторон подушечки для ступней, шероховатое покрытие и встроенная ручка для переноски Maghandle Pro. Future Motion также выпустила особенную версию Onewheel GT с закругленными шинами для лучшей маневренности и протекторами для увеличенной тяги.

Флагманская электродоска уже доступна для покупки в США, однако цена весьма кусается — $2200. В качестве бонуса компания разработала фирменное приложение, которое позволяет настроить режим езды, проверять состояние батареи и даже "общаться с друзьями".

Future Motion выпустила еще одну модель под названием Onewheel Pint X — это модернизированная версия Onewheel Pint 2019 года выпуска. Новинка получила вдвое больший запас хода (до 28 км на одной зарядке) и максимальную скорость в 28 км/ч. Для сравнения, предшественница могла разгоняться только до 25 км/ч.

Ранее писали, что в Японии создали ховербайк, разгоняющийся до 100 км/ч и стоимостью $680 тысяч. Он получил мотоциклетный корпус, посадочные полозья и четыре мощных электродвигателя, которые способны удерживать транспортное средство в воздухе до 40 мин. подряд. Одним из главных недостатков является шум, создаваемый пропеллерами.

Сообщали также, что в США создали систему, останавливающую электросамокаты на тротуарах. "Умный" модуль ориентируется на показания GPS и датчиков движения, чтобы предупреждать водителей о въезде на пешеходную зону и глушить двигатели в случае нарушения правил дорожного движения.