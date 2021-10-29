У США випустили одноколісний гіроскутер, здатний мчати зі швидкістю 32 км/год (відео)

Новий пристрій може проїхати на такій швидкості понад 52 км без перезарядки, але ціна його досить висока.

Компанія Future Motion випустила перший електричний скейтборд Onewheel GT потужністю 3 кінські сили. Про новий транспортний засіб написало видання Engadget.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Як заявляє розробник, нова електродошка може розганятися до 32 км/год і проїхати з такою швидкістю до 52 км на одному заряді. Future Motion розробила гіроскутер із нуля, впровадивши нову систему управління з вищою напругою, яка має забезпечити високу потужність, крутний момент і динамічні характеристики на будь-якій швидкості.

Компанія стверджує, що оснастила Onewheel GT новою системою акумуляторів для більшої автономності. Світлодіодні фари стали на 300% яскравішими, ніж в інших моделях, мають ближні та дальні режими, а також самостійно перемикаються з переднього на заднє освітлення при зміні напрямку. За комфорт відповідають увігнуті з обох боків подушечки для ступнів, шорстке покриття та вбудована ручка для перенесення Maghandle Pro. Future Motion також випустила особливу версію Onewheel GT із закругленими шинами для кращої маневреності та протекторами для збільшеної тяги.

Флагманська електродошка вже доступна для покупки в США, проте ціна дуже кусається — $2 200. Як бонус компанія розробила фірмовий додаток, який дозволяє налаштувати режим їзди, перевіряти стан батареї і навіть "спілкуватися з друзями".

Future Motion випустила ще одну модель під назвою Onewheel Pint X – це модернізована версія Onewheel Pint 2019 випуску. Новинка отримала вдвічі більший запас ходу (до 28 км на одній зарядці) та максимальну швидкість 28 км/год. Для порівняння, попередниця могла розганятися лише до 25 км/год.

Раніше писали, що в Японії створили ховербайк, що розганяється до 100 км/год та вартістю $680 тисяч. Він отримав мотоциклетний корпус, посадкові полози та чотири потужні електродвигуни, які здатні утримувати транспортний засіб у повітрі до 40 хв. поспіль. Одним із головних недоліків є шум, створюваний пропелерами.

Повідомляли також, що у США створили систему, яка зупиняє електросамокати на тротуарах. "Розумний" модуль орієнтується на показання GPS і датчиків руху, щоб попереджати водіїв про в'їзд на пішохідну зону та глушити двигуни у разі порушення правил дорожнього руху.