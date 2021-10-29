"Бесполезная вещь": почему криптовалюта не превратит метавселенную в цифровой рай, - FT

Токены становятся все популярнее, но способны обогатить лишь небольшую группу людей, — считает журналистка Джемайма Келли.

Техноутописты воображают метавселенную местом несуществующих чудес, где люди смогут гулять по виртуальным мирам, покупать цифровые произведения искусства и заводить новые отношения. Однако журналистка Джемайма Келли считает, что в основе этой вселенной лежит все та же "лицемерная фантазия", благодаря которой криптовалюты стали такими популярными. Об этом она рассуждает в своей авторской колонке в Financial Times.

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Под метавселенной подразумевают трехмерную цифровую среду, с которой пользователи могут взаимодействовать через своих аватаров, другими словами — виртуальную реальность. Отчасти она уже существует в виде онлайн-видеоигр, таких как Fortnite, блокчейнов, криптовалют и NFT.

"Речь идет не о создании некоего "децентрализованного рая", в котором каждый может процветать и жить в гармонии; речь идет о том, чтобы сделать небольшую группу людей более богатой", — отмечает автор.

Как пишет Джемайма Келли, многие криптоэнтузиасты считают NFT и криптовалюту ключевыми элементами развития человечества в будущем. В частности, некоторые NFT являются "участками земли" в метавселенной, и многие из этих участков уже проданы за сотни тысяч долларов. Продажей таких токенов занимается компания Somnium Space, в которую вложились бизнесмены Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы, известные биткоин-миллиардеры. Недавно NFT их проекта под названием Cube подорожал на 260%.

Однако такие люди декламируют иные ценности."Метавселенная — кладезь возможностей. Дело не в коммерции, а в наличии места, где люди из разных уголков мира могут найти новые возможности для процветания", — заявил на прошлой неделе криптоинвестор Виньеш Сундаресан, известный под ником MetaKovan. В начале 2021 года он потратил $69 млн на NFT художника Beeple.

Профессор Технологического института штата Джорджия Джанет Мюррей называет метавселенную "маркетинговым наступлением". По ее словам, новая технология сулит "фантастическую альтернативу" современной жизни и возможность заработать деньги новыми способами. Однако даже если в будущем люди смогут покупать вещи за токены в виртуальном мире, им все равно понадобятся настоящие деньги для осуществления транзакций. При этом для покупки криптовалюты за фиатную валюту необходимо уплатить комиссию в размере около 2,5%.

"Даже если метавселенная и станет будущим Интернета, зачем нам использовать крипто-токены для оплаты покупок? Мы предпочли бы использовать деньги, потому что так удобнее, ведь деньги мы можем использовать и в реальном мире. В конце концов, мы могли бы покупать виртуальную одежду в метавселенной, но нам нужны и настоящие вещи, и настоящая еда... Нам нужны реальные деньги, чтобы заплатить за все это", — рассуждает журналистка.

По ее мнению, нет причин использовать криптовалюту в метавселенной, ведь в настоящее время большая часть денежной массы и так существует только в цифровом виде — большинство транзакций мы совершаем в онлайне. Так какой смысл переходить на цифровую валюту в метавселенной?

"Я всегда считала, что одна из причин, по которой люди продолжают покупать криптовалюту, которую я сравниваю со схемой Понци (финансовой пирамидой, — ред.), заключается в том, что они не понимают, в чем ее суть и ценность", — говорится в колонке.

Журналистка предполагает, что метавселенная может стать идеальным инструментом для бизнесменов, таких как основатель Meta (экс-Facebook) Марк Цукерберг, чтобы еще больше сбить толку людей, популяризировав криптовалюту, и быстро заработать благодаря доверчивости новообращенных холдеров.

Ранее ученый-футуролог Рупендра Брахамбхатт предсказал развитие виртуальных технологий и блокчейнов. По его мнению, при таком же стремительном наращивании масштабов метавселенная захватит мир уже к 2030-му году.

Накануне компанию Facebook Inc переименовали в Meta в честь будущей метавселенной, в качестве логотипа выбрали ленту Мебиуса. По словам основателя Марка Цукерберга, ребрендинг позволит объединить различные продукты под одним брендом.