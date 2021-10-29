"Некорисна річ": чому криптовалюта не перетворить метасвіт на цифровий рай, — FT

Токени стають дедалі популярнішими, але здатні збагатити лише невелику групу людей, — вважає журналістка Джемайма Келлі.

Техноутопісти уявляють метавсесвіт місцем неіснуючих чудес, де люди зможуть гуляти віртуальними світами, купувати цифрові витвори мистецтва та заводити нові стосунки. Проте журналістка Джемайма Келлі вважає, що в основі цього всесвіту лежить та сама "лицемірна фантазія", завдяки якій криптовалюти стали такими популярними. Про це вона розмірковує у своїй авторській колонці у Financial Times.

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Під метавсесвітом мають на увазі тривимірне цифрове середовище, з яким користувачі можуть взаємодіяти через своїх аватарів, тобто віртуальну реальність. Почасти вона вже існує у вигляді онлайн-відеоігор, таких як Fortnite, блокчейну, криптовалют та NFT.

"Йдеться не про створення якогось "децентралізованого раю", в якому кожен може процвітати та жити в гармонії; йдеться про те, щоб зробити невелику групу людей багатшою", — зазначає авторка.

Як пише Джемайма Келлі, багато криптоентузіастів уважають NFT і криптовалюту ключовими елементами розвитку людства в майбутньому. Зокрема, деякі NFT є "ділянками землі" в метавсесвіті, і багато з цих ділянок вже продано за сотні тисяч доларів. Продажем таких токенів займається компанія Somnium Space, у яку вклалися бізнесмени Кемерон і Тайлер Вінклвосси, відомі біткоїн-мільярдери. Нещодавно NFT їхнього проекту під назвою Cube подорожчав на 260%.

Однак такі люди декламують інші цінності. "Метавсесвіт — криниця можливостей. Справа не в комерції, а в наявності місця, де люди з різних куточків світу можуть знайти нові можливості для процвітання", — заявив минулого тижня криптоінвестор Віньєш Сундаресан, відомий під ніком MetaKovan. На початку 2021 року він витратив $69 млн на NFT художника Beeple.

Професорка Технологічного інституту штату Джорджія Джанет Мюррей називає метавсесвіт "маркетинговим наступом". За її словами, нова технологія обіцяє "фантастичну альтернативу" сучасному життю та можливість заробити гроші новими способами. Однак навіть якщо в майбутньому люди зможуть купувати речі за токени у віртуальному світі, їм все одно знадобляться справжні гроші для транзакцій. При цьому для купівлі криптовалюти за фіатну валюту необхідно сплатити комісію близько 2,5%.

"Навіть якщо метавсесвіт і стане майбутнім інтернету, навіщо нам використовувати крипто-токени для оплати покупок? Ми воліли б використовувати гроші, тому що так зручніше, адже гроші ми можемо використати і в реальному світі. Зрештою, ми могли б купувати віртуальний одяг у метавсесвіті, але нам потрібні і справжні речі, і справжня їжа... Нам потрібні реальні гроші, щоби заплатити за все це", — розмірковує журналістка.

На її думку, немає причин використовувати криптовалюту в метавсесвіті, адже нині більша частина грошової маси і так існує тільки в цифровому вигляді — більшість транзакцій ми здійснюємо в онлайні. То який сенс переходити на цифрову валюту в метавсесвіті?

"Я завжди вважала, що одна з причин, через яку люди продовжують купувати криптовалюту, яку я порівнюю зі схемою Понці (фінансовою пірамідою, — ред. ), полягає в тому, що вони не розуміють, у чому її суть та цінність", — йдеться у колонці.

Журналістка припускає, що метавсесвіт може стати ідеальним інструментом для бізнесменів, таких як засновник Meta (екс-Facebook) Марк Цукерберг, щоб ще більше збити з пантелику людей, популяризувавши криптовалюту, і швидко заробити завдяки довірливості новонавернених холдерів.

Раніше вчений-футуролог Рупендра Брахамбхатт передбачив розвиток віртуальних технологій і блокчейнів. На його думку, за такого ж стрімкого нарощування масштабів метавсесвіт захопить світ уже до 2030-го року.

Напередодні компанію Facebook Inc перейменували на Meta на честь майбутнього метавсесвіту, як логотип обрали стрічку Мебіуса. За словами засновника Марка Цукерберга, ребрендинг дозволить поєднати різні продукти під одним брендом.