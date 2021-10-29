Переименование Facebook случайно обогатило владельцев другой компании

На фондовом рынке уже происходило подобное, когда акции малоизвестных компаний стремительно росли из-за схожести названий с более успешными брендами.

Переименование Facebook в Meta привело к случайному росту акций компании с похожим названием — Meta Materials, которая производит композитные материалы из металлов и пластмасс, сообщает Bloomberg.

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Акции упомянутой компании взлетели на 4,83% на фоне анонса о смене названия Facebook — с Facebook на Meta. Рыночная капитализация канадской компании достигла $1,5 млрд, а рост акций на пике достигал 25%.

Глава Meta Materials Джордж Паликарас в Twitter в шутку похвалил Facebook за смену названия, а Марку Цукербергу пожелал удачи с его проектом "метавселенная", которую последний планирует создать.

[ + – ] Рост акций Meta Materials Фото: bloomberg.com

При этом сам Паликарас по основной специальности является ученым и имеет докторскую степень в области исследования метаматериалов. По его словам, Meta Мaterials сотрудничает с Facebook Reality Labs.

Случайный рост акций Meta Materials — не первый случай на фондовом рынке. В прошлом году инвесторы случайно вкладывались в акции компаний, созвучных с популярными сервисами Zoom и Signal — Zoom Technologies и Signal Advance.

Как сообщалось накануне, американская компания Facebook Inc. провела ребрендинг и сменила название на Meta. Новое название отражает намерения руководства соцсети создать метавселенную на основе Facebook.

Напомним, компания Facebook наймет 10 тыс. новых сотрудников из Европы, чтобы построить "метавселенную" — онлайн-мир, в котором люди будут общаться, жить, развлекаться и работать виртуально.