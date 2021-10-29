Перейменування Facebook випадково збагатило власників іншої компанії

На фондовому ринку вже відбувалося подібне, коли акції маловідомих компаній стрімко зростали через схожість назв із успішнішими брендами.

Перейменування Facebook на Meta призвело до випадкового зростання акцій компанії зі схожою назвою – Meta Materials, яка виробляє композитні матеріали із металів та пластмас, повідомляє Bloomberg.

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Акції згаданої компанії злетіли на 4,83% на фоні анонсу про зміну назви Facebook — на Meta. Ринкова капіталізація канадської компанії досягла $1,5 млрд, а зростання акцій на піку досягало 25%.

Глава Meta Materials Джордж Палікарас у Twitter жартома похвалив Facebook за зміну назви, а Марку Цукербергу побажав удачі з його проєктом "метавсесвіт", який останній планує створити.

[ + – ] Зростання акцій Meta Materials Фото: bloomberg.com

При цьому сам Палікарас за основною спеціальністю є вченим та має докторський ступінь у галузі дослідження метаматеріалів. За його словами, Meta Мaterials співпрацює з Facebook Reality Labs.

Випадкове зростання акцій Meta Materials – не перший випадок на фондовому ринку. Минулого року інвестори випадково вкладалися в акції компаній, співзвучних із популярними сервісами Zoom та Signal – Zoom Technologies та Signal Advance.

Як повідомлялося, американська компанія Facebook Inc. провела ребрендинг та змінила назву на Meta. Нова назва відображає наміри керівництва соцмережі створити метавсесвіт на основі Facebook.

Нагадаємо, компанія Facebook найме 10 тис. нових співробітників з Європи, щоб побудувати "метавсесвіт" — онлайн-світ, у якому люди спілкуватимуться, житимуть, розважатимуться і працюватимуть віртуально.