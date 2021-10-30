Инженеры создали технологию, повышающую скорость майнинга биткоинов на 50%

Специальная жидкость охлаждает ASIC-майнеры и повышает производительность ферм без покупки дополнительного оборудования.

Американская компания Riot Blockchain разработала новую технологию охлаждения, которая ускоряет майнинг биткоинов на 50% без больших затрат. Об этом она сообщила на своем веб-сайте.

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В основе технологии лежит специальная густая диэлектрическая жидкость, которая циркулирует вокруг майнерского оборудования (ASIC-чипов) и эффективно поглощает его тепло. После нагревания, часть вещества перетекает в теплообменник, где охлаждается, а потом снова возвращается в рабочий резервуар. В таких условиях устройства могут работать с большей производительностью, не перегреваются и намного реже ломаются.

Во время первых тестов охладительной системы майнеры добились увеличения хешрейта на 25%, в 2022 году его рассчитывают увеличить до 50%. По словам инженеров, никто еще не использовал подобную систему в промышленных масштабах. Разработчики планируют использовать нагретую жидкость, чтобы получать дополнительную тепловую энергию и экономить на электричестве. В результате повысится не только скорость добычи криптовалюты, но и чистая прибыль.

"Благодаря этой эффективности мы ожидаем увидеть увеличение скорости хэширования и производительности компании до 2022 года, без необходимости покупать дополнительные ASIC", — пишет компания.

В четвертом квартале 2021 года Riot Blockchain начнет развертывание четырех крупных майнинг-фермы в Уинстоне, штат Техас, две из них будут использовать иммерсионное жидкостное охлаждение. Всего компания использует 46 тысяч ASIC майнеров S19 Antminer, общая мощность оборудование составит 200 МВт.

Ранее писали, что майнеров собираются штрафовать на $5,5 млн за громкий шум от "секретной" криптофермы в Канаде. Люди пожаловались на жужжание, которое, как оказалось, создавали четыре генератора мощностью 1,25 МВт. Генеральный директор компании признал, что не согласовал запуск шумного оборудования с местными жителями.

Фокус также разбирался, можно ли майнить криптовалюту при помощи ПК и телефонов. Альтернативные способы становятся все популярнее, и разбогатеть с их помощью вполне реально, пусть и очень сложно.