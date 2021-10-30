Інженери створили технологію, що підвищує швидкість майнінгу біткоїнів на 50%

Спеціальна рідина охолоджує ASIC-майнери та підвищує продуктивність ферм без придбання додаткового обладнання.

Американська компанія Riot Blockchain розробила нову технологію охолодження, яка прискорює майнінг біткоїнів на 50% без великих витрат. Про це вона повідомила на своєму веб-сайті.

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В основі технології лежить спеціальна густа діелектрична рідина, яка циркулює навколо майнерського обладнання (ASIC-чіпів) та ефективно поглинає його тепло. Після нагрівання частина речовини перетікає в теплообмінник, де охолоджується, а потім знову повертається в робочий резервуар. У таких умовах пристрої можуть працювати з більшою продуктивністю, не перегріваються та набагато рідше ламаються.

Під час перших тестів охолоджувальної системи майнери досягли збільшення хешрейту на 25%, у 2022 році його розраховують збільшити до 50%. За словами інженерів, ніхто ще не використовував таку систему у промислових масштабах. Розробники планують використовувати нагріту рідину, щоб отримувати додаткову теплову енергію та економити на електриці. В результаті підвищиться не лише швидкість видобутку криптовалюти, а й чистий прибуток.

"Завдяки цій ефективності ми очікуємо побачити збільшення швидкості хешування та продуктивності компанії до 2022 року, без необхідності купувати додаткові ASIC", — пише компанія.

У четвертому кварталі 2021 року Riot Blockchain почне розгортання чотирьох великих майнінг-ферми в Уїнстоні, штат Техас, дві з них будуть використовувати імерсійне рідке охолодження. Усього компанія використовує 46 тисяч ASIC майнерів S19 Antminer, загальна потужність обладнання становитиме 200 МВт.

Раніше писали, що майнерів збираються штрафувати на $5,5 млн. за гучний шум від "секретної" криптоферми в Канаді. Люди поскаржилися на дзижчання, яке, як виявилося, створювали чотири генератори потужністю 1,25 МВт. Генеральний директор компанії визнав, що не погодив запуск шумного обладнання з місцевими мешканцями.

Фокус також розбирався, чи можна майнути криптовалюту за допомогою ПК та телефонів. Альтернативні способи стають все популярнішими, і розбагатіти з їх допомогою цілком реально, хай і дуже складно.