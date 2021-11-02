Лучше уйди. Экс-сотрудница Facebook заявила, что Цукерберг должен покинуть пост CEO

Бывший менеджер по продуктам считает, что компании нужен человек, заботящийся о защите пользователей.

1 ноября бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хоген выступила на "Веб саммите" в Лиссабоне и призвала Марка Цукерберга уйти с поста генерального директора компании. Об этом пишет агентство Reuters.

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Фрэнсис Хоген раскритиковала ребрендинг Facebook, которую недавно переименовали в Meta. По ее мнению, для будущего развития корпорации стоит не выделять средства на переименование, а сменить руководителя.

"Маловероятно, что компания изменится, если Марк Цукерберг останется генеральным директором. Может быть, это шанс для кого-то другого взять бразды правления в свои руки. Facebook был бы сильнее с тем руководителем, который был бы готов сосредоточиться на безопасности", — подчеркнула бывший менеджер по продуктам.

Она добавила, что ряд совершенных ошибок не делают Марка Цукерберга плохим человеком, однако столь большая корпорация не может продолжать так же ошибаться. В то же время, Хоген верит, что основатель Facebook еще может измениться.

Экс-менеджер также назвала ребрендинг Facebook бесполезным из-за больших проблем с безопасностью, однако Meta собирается расширяться и отправлять около 10 тыс. программистов на разработку видеоигр, а не на улучшение защиты уже существующих продуктов.

"Это неправильный выбор. Это не значит, что компания может только создавать новые технологии или инвестировать в обеспечение безопасности людей. Очевидно, мы можем и должны делать обе эти вещи одновременно — и мы делаем это", — цитирует Хоген сайт CNBC.

Ранее Фрэнсис Хоген дала показания о внутренних проблемах Facebook в сенате США. По ее словам, несмотря на угрозы для пользователей, компания делала выбор в пользу собственных интересов и увеличения прибыли. В качестве доказательства экс-сотрудница привела документы с результатами внутренних расследований Facebook, в которых сообщается о призывах к насилию.

Недавно в сети обнародовали подробные документы о внутренней жизни Facebook, "слитые" Фрэнсис Хоген. Как оказалось, некоторые сотрудники предупреждали руководство о плачевных последствиях еще несколько лет назад, но к ним не прислушались.