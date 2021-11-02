Краще піди. Ексспівробітниця Facebook заявила, що Цукерберг має залишити посаду CEO

Колишня менеджерка з продуктів вважає, що компанії потрібна людина, яка дбає про захист користувачів.

1 листопада колишня співробітниця Facebook Френсіс Хоген виступила на "Веб саміті" в Лісабоні та закликала Марка Цукерберга піти з посади генерального директора компанії. Про це пише агентство Reuters.

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Френсіс Хоген розкритикувала ребрендинг Facebook, яку нещодавно перейменували на Meta. На її думку, для розвитку корпорації варто не виділяти кошти на перейменування, а змінити керівника.

"Малоймовірно, що компанія зміниться, якщо Марк Цукерберг залишиться генеральним директором. Можливо, це шанс для когось іншого взяти кермо правління у свої руки. Facebook був би сильнішим із тим керівником, який був би готовий зосередитися на безпеці", — підкреслила колишня менеджерка з продуктів.

Вона додала, що низка скоєних помилок не роблять Марка Цукерберга поганою людиною, проте така велика корпорація не може продовжувати так само помилятися. Водночас, Хоген вірить, що засновник Facebook ще може змінитися.

Ексменеджер також назвала ребрендинг Facebook марним через великі проблеми з безпекою, проте Meta збирається розширюватися і відправляти приблизно 10 тис. програмістів на розробку відеоігор, а не на покращення захисту вже наявних продуктів.

"Це неправильний вибір. Це не означає, що компанія може тільки створювати нові технології або інвестувати в безпеку людей. Очевидно, ми можемо і повинні робити обидві ці речі одночасно — і ми робимо це", — цитує Хоген сайт CNBC.

Раніше Френсіс Хоген дала свідчення про внутрішні проблеми Facebook у сенаті США. За її словами, незважаючи на погрози для користувачів, компанія робила вибір на користь власних інтересів і збільшення прибутку. Як доказ ексспівробітниця навела документи з результатами внутрішніх розслідувань Facebook, в яких повідомляється про заклики до насильства.

Нещодавно в мережі оприлюднили докладні документи про внутрішнє життя Facebook, "злиті" Френсіс Хоген. Як з'ясувалося, деякі співробітники попереджали керівництво про плачевні наслідки ще кілька років тому, але до них не дослухалися.