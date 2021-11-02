Facebook откажется от функции распознавания лиц: ее использует более миллиарда человек в мире

Администраторы утверждают, что отказ от функции приведет к тому, что данные более миллиарда пользователей будут удалены.

Социальная сеть Facebook в ближайшие недели откажется от системы распознавания лиц, все шаблоны такого типа идентификации людей будут удалены. Это изменение коснется более миллиарда пользователей. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает пресс-служба корпорации Meta (бывш. Facebook inc).

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"В ближайшие недели мы закроем систему распознавания лиц на Facebook (…) В рамках этого изменения люди, которые выбрали нашу настройку распознавания лиц, больше не будут автоматически распознаваться на фотографиях и видео, и мы удалим шаблон распознавания лиц, используемый для их идентификации", — сообщили в компании.

По данным Meta, более трети ежедневных активных пользователей соцсети использовали систему распознавания лиц, а отказ от нее приведет к удалению индивидуальных шаблонов идентификации более миллиарда человек. Корпорация признает, что система имела свои плюсы — в частности, она помогала слабовидящим людям узнавать, когда они или один из их друзей присутствуют на том или ином изображении.

"Но многие конкретные случаи, когда распознавание лиц может быть полезным, необходимо сопоставить с растущей озабоченностью по поводу использования этой технологии в целом. Существует много опасений по поводу места технологии распознавания лиц в обществе, и регулирующие органы все еще находятся в процессе предоставления четкого набора правил, регулирующих ее использование", — утверждают в Meta.

После удаления этой функции пользователи соцсети перестанут получать оповещения в случаях, когда кто-либо из их друзей публикует фотографию с их лицом без специальной отметки.

Напомним, 28 октября американская корпорация Facebook Inc. сменила название на Meta. Ребрендинг призван показать, что соцсеть Facebook является лишь одним из продуктов компании, наряду с Instagram, Messenger, WhatsApp и сервисами находящегося в разработке проекта Metaverse.