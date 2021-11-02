Facebook відмовиться від функції розпізнавання облич: її використовує понад мільярд людей у світі

Адміністратори стверджують, що відмова від функції призведе до того, що дані понад мільярда користувачів будуть видалені.

Соціальна мережа Facebook найближчими тижнями відмовиться від системи розпізнавання облич, усі шаблони такого типу ідентифікації людей будуть видалені. Ця зміна торкнеться понад мільярд користувачів. Про це у вівторок, 2 листопада, повідомляє пресслужба корпорації Meta (колишній Facebook inc).

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"Найближчими тижнями ми закриємо систему розпізнавання облич на Facebook (…) У межах цієї зміни люди, які обрали наше налаштування розпізнавання облич, більше не будуть автоматично розпізнаватись на фотографіях і відео, і ми видалимо шаблон розпізнавання облич, який використовується для їх ідентифікації", – повідомили в компанії.

За даними Meta, більше третини щоденних активних користувачів соцмережі використали систему розпізнавання осіб, а відмова від неї призведе до видалення індивідуальних шаблонів ідентифікації понад мільярд людей. Корпорація визнає, що система мала свої плюси — зокрема, вона допомагала людям з вадами зору людей дізнаватися, коли вони або один із їхніх друзів присутні на тому чи іншому зображенні.

"Але багато конкретних випадків, коли розпізнавання облич може бути корисним, необхідно зіставити зі зростаючою стурбованістю з приводу використання цієї технології в цілому. Існує багато побоювань щодо місця технології розпізнавання облич у суспільстві, і регулюючі органи все ще перебувають у процесі надання чіткого набору правил, які регулюють її використання", — стверджують у Meta.

Після видалення цієї функції користувачі соцмережі перестануть отримувати оповіщення у випадках, коли хтось із їхніх друзів публікує фотографію з особою без спеціальної позначки.

Нагадаємо, 28 жовтня американська корпорація Facebook Inc. змінила назву на Meta. Ребрендинг покликаний показати, що соцмережа Facebook є лише одним із продуктів компанії, поряд із Instagram, Messenger, WhatsApp і сервісами проекту Metaverse, що перебуває в розробці.