В NASA запустят квантовые компьютеры, чтобы обрабатывать и хранить "горы" данных

Квантовые компьютеры должны будут защищать агентство от хакерских атак, но случится это не ранее, чем через 5 лет.

Директор по информационным технологиям Джеффри Ситон предложил запустить в NASA квантовые компьютеры для увеличения производительности. Об этом он рассказал на виртуальном саммите Forbes CIO Next.

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Космическое агентство США одновременно работает во многих направлениях: от освоения космоса до изучения изменений климата, а в процессе собирает огромное количество данных, которых накопились уже целые "горы". Квантовые компьютеры смогут сильно помочь с их хранением и обработкой. Однако, по мнению Джеффри Ситона, NASA сможет полноценно использовать эти технологии не ранее, чем через 5 лет.

Вступив на должность IT-директора в 2020 году, Ситон взялся улучшать программное обеспечение и оборудование, которое используют примерно 65 тыс. сотрудников агентства и его подрядчикам. Он заявил, что одой из его главных целей является предоставление исследователям более производительных компьютеров для быстрой и безопасной обработки собранной информации. Именно поэтому NASA экспериментирует с квантовыми технологиями, способными обеспечить надежное шифрование и защитить свои системы от взлома.

"Мы сделаем так, чтоб инженерная группа смогла получить доступ к данным групп, занимающимися кибербезопасностью и обеспечением выполнения миссии, и вместе они смогут работать более продуктивно", — прокомментировал Джеффри Ситон свое решение о том, чтобы объединить разрозненные данные.

NASA является мишенью для хакеров, ведь агентство занимается важными исследованиями, разработками новых самолетов, материалов, ПО и пр. С начала пандемии IT-команда зафиксировала большой всплеск фишинговых атак на сотрудников агентства — злоумышленники пытались использовать переход на удаленную работу, чтобы попытаться обманом заставить их раскрыть учетные данные, с помощью которых можно получить доступ к критически важным системам. Ситон говорит, что пока борьбу с хакерами будет вести ИИ-система, но в будущем эта миссия ляжет на плечи квантовых компьютеров.

Ранее писали, что NASA готовится к запуску лазерного Интернета. Специальный модуль установят на спутник и отправят на орбиту для передачи данных с Земли в космос и обратно. Инженеры утверждают, что лазерный ретранслятор значительно увеличит объем передаваемой информации, но при этом уменьшит габариты, мощность и энергопотребление передатчиков. Сначала NASA планирует протестировать новую систему, отправляя текстовые сообщения с одной станции на другую.

Недавно стало известно, что в Китае создали квантовые компьютеры в 10 млн раз мощнее любого суперкомпьютера. Инженеры запустили сразу две машина, одна из которых — сверхпроводниковая, а вторая — оптическая. Предполагается, что квантовый компьютер Zuchongzhi 2.1 за час выполнит рассчеты, на которые электронному потребуется примерно 8 лет.