У NASA запустять квантові комп'ютери, щоб обробляти та зберігати "гори" даних

Квантові комп'ютери повинні будуть захищати агентство від атак хакерів, але трапиться це не раніше, ніж через 5 років.

Директор із інформаційних технологій Джеффрі Сітон запропонував запустити в NASA квантові комп'ютери для збільшення продуктивності. Про це він розповів на віртуальному саміті Forbes CIO Next.

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Космічне агентство США одночасно працює в багатьох напрямках: від освоєння космосу до вивчення змін клімату, а в процесі збирає величезну кількість даних, яких накопичилися вже цілі "гори". Квантові комп'ютери зможуть сильно допомогти з їх зберіганням і обробкою. Однак, на думку Джеффрі Сітона, NASA зможе повноцінно використовувати ці технології не раніше, ніж через 5 років.

Вступивши на посаду IT-директора у 2020 році, Сітон узявся покращувати програмне забезпечення й обладнання, яке використовують приблизно 65 тис. співробітників агентства та його підрядників. Він заявив, що однією з його головних цілей є надання дослідникам продуктивніших комп'ютерів для швидкої та безпечної обробки зібраної інформації. Саме тому NASA експериментує з квантовими технологіями, здатними забезпечити надійне шифрування та захистити свої системи від злому.

"Ми зробимо так, щоб інженерна група змогла отримати доступ до даних груп, що займаються кібербезпекою та забезпеченням виконання місії, і разом вони зможуть працювати продуктивніше", — прокоментував Джеффрі Сітон своє рішення про те, щоб об'єднати розрізнені дані.

NASA є мішенню для хакерів, адже агентство займається важливими дослідженнями, розробками нових літаків, матеріалів, ПЗ та ін. З початку пандемії IT-команда зафіксувала великий сплеск фішингових атак на співробітників агентства — зловмисники намагалися використати перехід на віддалену роботу, аби спробувати обманом змусити їх розкрити облікові дані, за допомогою яких можна отримати доступ до критично важливих систем. Сітон каже, що поки що боротьбу з хакерами вестиме ШІ-система, але в майбутньому ця місія ляже на плечі квантових комп'ютерів.

Раніше писали, що NASA готується до запуску лазерного інтернету. Спеціальний модуль встановлять на супутник і відправлять на орбіту передачі даних із Землі в космос і назад. Інженери стверджують, що лазерний ретранслятор значно збільшить обсяг інформації, що передається, але при цьому зменшить габарити, потужність і енергоспоживання передавачів. Спочатку NASA планує протестувати нову систему, надсилаючи текстові повідомлення з однієї станції на іншу.

Нещодавно стало відомо, що в Китаї створили квантові комп'ютери в 10 млн разів потужніші за будь-який суперкомп'ютер. Інженери запустили одразу дві машини, одна з яких — надпровідникова, а друга — оптична. Передбачається, що квантовий комп'ютер Zuchongzhi 2.1 за годину виконає розрахунки, на які електронному потрібно приблизно 8 років.