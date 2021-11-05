Майнерский куш: в США обокрали грузовик полный топовых видеокарт GeForce RTX 30

Производитель добавил серийные номера в "черный список" и не будет их поддерживать, но это не остановит майнеров криптовалюты.

У компании по производству видеокарт EVGA украли крупную партию GeForce RTX 30-Series в США. Об этом пресс-служба сообщила на официальном сайте.

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Согласно объявлению, 29 октября злоумышленники обокрали грузовик, доставлявший комплектующие их Сан-Франциско в один из распределительных центров в Южной Калифорнии. EVGA добавила серийные номера похищенных видеокарт в "черный список", а потому не будет их обслуживать по гарантии и предоставлять обновления ПО. Поэтому перед покупкой стоит проверить оборудование на сайте компании, а после оплаты зарегистрировать его и проверить наличие в разделе "Мои продукты".

"Эти видеокарты пользуются большим спросом, и каждая из них имеет ориентировочную розничную стоимость от $329,99 до $1959,99", — пишет пресс-служба компании.

Аналитики сайта Tom's Hardware, предположили, ориентируясь на заявленную стоимость, что поставка содержала практически всю линейку 30-Series: от GeForce RTX 3060 до GeForce RTX 3090, которые являются одними из лучших видеокарт на современном рынке.

Подробности ограбления неизвестны, однако такой товар может принести десятки тысяч долларов: спрос на него очень высокий из-за развития геймерской и криптовалютной индустрии.

Вполне возможно, воры продадут видеоадаптеры майнерам или разыграют на онлайн-аукционе. Если регистрация видеокарт очень важна для геймеров, которые пользуются фирменным программным обеспечением и нуждаются в его обновлении, то криптодобытчиков вполне устроит нелегальное оборудование — многие и без того нарушают закон, самовольно подключаясь к электросетям.

Ранее писали, что программисты взломали защиту новых видеокарт Nvidia серии RTX 30, ограничивающую производительность при майнинге криптовалют до 50%. Специальный механизм улавливает характерные нагрузки на встроенную память и тут же реагирует. Компания решилась на такие меры из-за резкого дефицита видеокарт, однако через три месяца разработчикам программы NBMiner удалось обойти ограничения и разогнать GeForce RTX 3000 LHR до 68%-70%.

Сообщали также о подорожании видеокарт наравне с ростом курса биткоина. Видя большой спрос на майнинг криптовалют, спекулянты начали массово скупать комплектующие для последующей перепродажи по более высоким ценам.