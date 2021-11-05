Майнерський куш: у США обікрали вантажівку, повну топових відеокарт GeForce RTX 30

Виробник додав серійні номери в "чорний список" і не підтримуватиме їх, але це не зупинить майнерів криптовалюти.

У компанії з виробництва відеокарт EVGA вкрали велику партію GeForce RTX 30-Series у США. Про це пресслужба повідомила на офіційному сайті.

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Згідно з оголошенням, 29 жовтня зловмисники обікрали вантажівку, яка доставляла комплектувальні деталі із Сан-Франциско в один із розподільчих центрів у Південній Каліфорнії. EVGA додала серійні номери викрадених відеокарт у "чорний список", а тому не обслуговуватиме їх за гарантією та не надаватиме оновлення ПЗ. Тому перед купівлею варто перевірити обладнання на сайті компанії, а після оплати зареєструвати його та перевірити наявність у розділі "Мої продукти".

"Ці відеокарти мають великий попит, і кожна з них має орієнтовну роздрібну вартість від $329,99 до $1959,99", — пише пресслужба компанії.

Аналітики сайту Tom's Hardware припустили, орієнтуючись на заявлену вартість, що постачання містило практично всю лінійку 30-Series: від GeForce RTX 3060 до GeForce RTX 3090, які є одними з найкращих відеокарт на сучасному ринку.

Подробиці пограбування невідомі, проте такий товар може принести десятки тисяч доларів: попит на нього дуже високий через розвиток геймерської та криптовалютної індустрії.

Можливо, злодії продадуть відеоадаптери майнерам або розіграють на онлайн-аукціоні. Якщо реєстрація відеокарт дуже важлива для геймерів, які користуються фірмовим програмним забезпеченням і потребують його оновлення, то криптодобувачів цілком влаштує нелегальне обладнання — багато хто й так порушує закон, самовільно підключаючись до електромереж.

Раніше писали, що програмісти зламали захист нових відеокарт Nvidia серії RTX 30, що обмежує продуктивність при майнінгу криптовалют до 50%. Спеціальний механізм вловлює характерні навантаження на вбудовану пам'ять і відразу реагує. Компанія зважилася на такі заходи через різкий дефіцит відеокарт, проте через три місяці розробникам програми NBMiner вдалося обійти обмеження та розігнати GeForce RTX 3000 LHR до 68%-70%.

Повідомляли також про подорожчання відеокарт нарівні зі зростанням курсу біткоїну. Бачачи великий попит на майнінг криптовалют, спекулянти почали масово скуповувати комплектувальні деталі для подальшого перепродажу за вищими цінами.