"Испугались конкуренции". Meta обвинили в краже популярной технологии для Instagram

Марк Цукерберг и его коллеги под видом сотрудничества скопировали функцию "Бумеранг" и довели стартап до банкротства, утверждают разработчики.

Создатели приложения Phhhoto подали в суд на компанию Meta (бывшую Facebook), обвинив в краже популярной технологии. Об этом стало известно изданию The Verge.

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Истцы утверждают, что корпорация Марка Цукерберга предложила им сотрудничество, а затем скопировала новые алгоритмы и скрыла название конкурента в поисковой выдаче, фактически доведя до банкротства. Технология позволяла записывать серию из пяти кадров, а затем объединять их в короткое видео для публикации в различных социальных сетях.

В жалобе отмечается, что генеральный директор Facebook Марк Цукерберг, бывший генеральный директор Instagram Кевин Систром и несколько других сотрудников установили Phhhoto в 2014 году и изучили его функции. В феврале 2015 года они связались с разработчиками, похвалили их за работу и предложили внедрить технологию в Facebook Messenger. Создатели приложения отказались, после чего Брайан Хуррен предложил размещать видео Phhhoto в ленте социальной сети.

В марте того же года пользователи Phhhoto потеряли возможность находить своих друзей в Instagram. Как заявили истцы, руководство Facebook расстроилось, что приложение начало стремительно набирать популярность благодаря сотрудничеству с Facebook. Вскоре соцсеть запустила функцию Boomerang ("Бумеранг"), полностью скопировав фишку Phhhoto, а в 2016 году заблокировало возможность использовать видео из Phhhoto в Instagram, отключив API (программный интерфейс приложения).

[ + – ] Марк Цукерберг лично использовал приложение Phhhoto Фото: The Verge

Приложение было запущено в 2014 году, а в 2017 прекратило работать. Авторы предполагают, что проект мог составить конкуренцию Facebook и со временем стать крупной социальной сетью с большой капитализацией, ведь на пике популярности Phhhoto насчитывало 3,7 миллиона активных пользователей в месяц. Как уверяют разработчики, программу бесплатно использовали даже звезды: Бейонсе, Джо Джонас, Крисси Тейген и Белла Хадид.

"Действия Facebook и Instagram уничтожили Phhhoto как жизнеспособный бизнес и разрушили перспективы компании для инвестиций. Phhhoto потерпела неудачу в результате антиконкурентного поведения Facebook", — цитирует The Verge заявление, поданное в окружной суд США.

Создатели Phhhoto подтвердили свои подозрения в 2018 году, когда власти Великобритании опубликовали документы о расследовании предполагаемой антиконкурентной практики Facebook. Сейчас они требуют, чтобы суд присяжных привлек Meta к ответственности и заставил корпорацию выплатить денежную компенсацию, сумма которой не указана. Пресс-секретарь Джо Осборн в комментарии The Verge заявил, что Meta считает претензии необоснованными, поэтому компания готовится к защите.

28 октября компанию Facebook переименовали в Meta, изменив логотип. По словам гендиректора Марка Цукерберга, ребрендинг поможет компании объединить различные проекты под одним брендом, однако для этого не потребуется менять корпоративную структуру.

Недавно стало известно, как Facebook планировали выкачивать деньги при помощи метавселенной. Еще в 2018 году топ-менеджер Джейсон Рубин представил концепцию проекта, который должен вызвать "шок и трепет" у пользователей.