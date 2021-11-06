"Злякалися конкуренції". Meta звинуватили у крадіжці популярної технології для Instagram

Марк Цукерберг та його колеги під виглядом співробітництва скопіювали функцію "Бумеранг" та довели стартап до банкрутства, стверджують розробники.

Автори програми Phhhoto подали до суду на компанію Meta (колишню Facebook), звинувативши в крадіжці популярної технології. Про це стало відомо виданню The Verge.

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Позивачі стверджують, що корпорація Марка Цукерберга запропонувала їм співпрацю, а потім скопіювала нові алгоритми та приховала назву конкурента у пошуковій видачі, фактично довівши до банкрутства. Технологія дозволяла записувати серію з п'яти кадрів, а потім поєднувати їх у коротке відео для публікації в різних соціальних мережах.

У скарзі наголошується, що генеральний директор Facebook Марк Цукерберг, колишній генеральний директор Instagram Кевін Сістром та кілька інших співробітників встановили Phhhoto у 2014 році та вивчили його функції. У лютому 2015 року вони зв'язалися з розробниками, похвалили їх за роботу та запропонували впровадити технологію у Facebook Messenger. Творці програми відмовилися, після чого Брайан Хуррен запропонував розміщувати відео Phhhoto у стрічці соціальної мережі.

У березні того ж року користувачі Phhhoto втратили можливість знаходити своїх друзів у Instagram. Як заявили позивачі, керівництво Facebook засмутилося, що програма почала стрімко набирати популярність завдяки співпраці з Facebook. Незабаром соцмережа запустила функцію Boomerang ("Бумеранг"), повністю скопіювавши фішку Phhhoto, а в 2016 заблокувало можливість використовувати відео з Phhhoto в Instagram, відключивши API (програмний інтерфейс програми).

[ + – ] Марк Цукерберг особисто використав програму Phhhoto Фото: Bridenstine

Додаток було запущено у 2014 році, а у 2017 він припинив працювати. Автори припускають, що проект міг скласти конкуренцію Facebook та згодом стати великою соціальною мережею з великою капіталізацією, адже на піку популярності Phhhoto налічувало 3,7 мільйона активних користувачів на місяць. Як запевняють розробники, програму безкоштовно використовували навіть зірки: Бейонсе, Джо Джонас, Кріссі Тейген та Белла Хадід.

"Дії Facebook та Instagram знищили Phhhoto як життєздатний бізнес і зруйнували перспективи компанії для інвестицій. Phhhoto зазнала невдачі внаслідок антиконкурентної поведінки Facebook", — цитує The Verge заяву, подану до окружного суду США.

Творці Phhhoto підтвердили свої підозри в 2018 році, коли влада Великобританії опублікувала документи про розслідування передбачуваної антиконкурентної практики Facebook. Наразі вони вимагають, щоб суд присяжних притягнув Meta до відповідальності та змусив корпорацію виплатити грошову компенсацію, сума якої не вказана. Прес-секретар Джо Осборн у коментарі The Verge заявив, що Meta вважає претензії необґрунтованими, тому компанія готується до захисту.

28 жовтня компанію Facebook перейменували на Meta, змінивши логотип. За словами гендиректора Марка Цукерберга, ребрендинг допоможе компанії об'єднати різні проекти під одним брендом, проте для цього не потрібно змінювати корпоративну структуру.

Нещодавно стало відомо, як Facebook планували викачувати гроші за допомогою метавсесвіту. Ще в 2018 році топ-менеджер Джейсон Рубін представив концепцію проекту, який має викликати "шок та трепет" у користувачів.