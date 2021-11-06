Доказал, что не двойник: Лукашенко снял маску перед больными COVID-19 в больнице

Глава государства подсел к одной из пациенток на койку и коснулся ее без перчаток, нарушив меры безопасности.

Президент Беларуси Александр Лукашенко снял маску во время разговора с больными COVID-19 в "красной зоне". Видео опубликовал Телеграм-канал "Пул Первого".

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Александр Лукашенко посетил больницу для лечения коронавируса №1 в Орше, где пообщался с пациентами. В одной из палат президент сначала присел на кровать рядом с женщиной и коснулся ее рукой без перчатки, а затем открыл лицо и показал, что является настоящим.

"Живой я. А то некоторые говорят, что двойник приходит", — заявил Александр Лукашенко пожилой соотечественнице и пожал ей руку на прощание.

В следующей палате он также приспустил маску на подбородок, открыв рот и нос. Глава государства посоветовал больным меньше лежать на койках, а больше ходить по палате и заниматься физкультурой.

"Я часто так шучу, но вы знаете, бывает всегда — зашел в палату, и через два дня уже домой отправили", — высказался Александр Лукашенко. — "У нас некоторые поступают и руки-крылья опускают, все, уже умирают. Да ничего они не умирают".

Президент Беларуси уже не первый раз пренебрегает масочным режимом в "красной" карантинной зоне. К примеру, в декабре прошлого года он приспустил маску во время общения с больными в Могилевской областной клинической больнице, а в октябре председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник и министр здравоохранения Дмитрий Пиневич учили его правильно носить респиратор. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт рассказала, что подчиненные постоянно напоминают ему о мерах безопасности и упрашивают надеть перчатки, однако он поступает по своему усмотрению.

"Глава государства в этом плане действует согласно тому принципу, который он обозначил для всей страны накануне: все должно быть добровольно", — объяснила она.

По официальным данным, за всю пандемию в Беларуси зарегистрировали 612 015 случаев заражения коронавирусом и 4730 летальных исходов, связанных с COVID-19.

Ранее Александр Лукашенко предсказал "очередную попытку революции в Беларуси. По его словам, оппозиционеры хотят устроить восстание во время конституционного референдума, который запланирован на 2022 год.

Писали также, что дважды вакцинированный президент Латвии Эгилс Левитс заразился COVID-19. У его организме выявили коронавирус во время экспресс-теста после возращения с рабочего визита в Швецию.