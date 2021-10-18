Лукашенко рассказал, когда в Беларуси произойдет "очередная попытка революции"

По словам президента Беларуси, его противники хотят приурочить "государственный переворот" к проведению конституционного референдума, который состоится не позднее февраля.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его противники готовят "очередную попытку революции" и намерены приурочить ее к датам проведения конституционного референдума в республике. Об этом он заявил в ходе совещания, посвященного кадровой политике в системе государственной безопасности, передает БелТА в понедельник, 18 октября.

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"Ситуация остается напряженной… Неудавшаяся попытка государственного переворота не изменила планов противника. В качестве одной из возможных дат очередной попытки революции, дня "Х", как они считают, рассматривается период проведения конституционного референдума (запланированный на срок не позднее февраля 2022 — ред.)", — сказал Лукашенко.

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По словам главы государства, противники власти при помощи современных информационных технологий развернули "психологическую войну", чтобы сформировать у граждан республики "негативный образ" руководства страны. Лукашенко утверждает, что такие методы воздействия направлены "на сотрудников госаппарата и силовиков" с целью убедить их в отсутствии поддержки со стороны населения, "зародить сомнения в правильности государственного политического курса".

Напомним, ранее президент Беларуси призвал силовиков отреагировать на стягивание "натовских войск под видом учебных центров" в Украину.

Тем временем Польша и Литва строят забор с колючей проволокой на границе с Беларусью, чтобы защитить себя и другие страны ЕС от наплыва нелегальных мигрантов, который наблюдается в последнее время.