Лукашенко розповів, коли в Білорусі відбудеться "чергова спроба революції"

За словами президента Білорусі, його противники хочуть приурочити "державний переворот" до проведення конституційного референдуму, який відбудеться не пізніше лютого.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що його противники готують "чергову спробу революції" і мають намір приурочити її до дат проведення конституційного референдуму в республіці. Про це він заявив у ході наради, присвяченої кадровій політиці в системі державної безпеки, передає БелТА в понеділок, 18 жовтня.

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"Ситуація залишається напруженою ... Невдала спроба державного перевороту не змінила планів противника. У ролі однієї з можливих дат чергової спроби революції, дня "Х", як вони вважають, розглядається період проведення конституційного референдуму (запланований на строк не пізніше лютого 2022 — ред.)", — сказав Лукашенко.

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За словами глави держави, противники влади за допомогою сучасних інформаційних технологій розгорнули "психологічну війну", щоб сформувати в громадян республіки "негативний образ" керівництва країни. Лукашенко стверджує, що такі методи впливу спрямовані "на співробітників держапарату і силовиків" з метою переконати їх у відсутності підтримки з боку населення, "зародити сумніви в правильності державного політичного курсу".

Нагадаємо, раніше президент Білорусі закликав силовиків відреагувати на стягування "натовських військ під виглядом навчальних центрів" в Україні.

Тим часом Польща та Литва будують паркан з колючим дротом на кордоні з Білоруссю, щоб захистити себе й інші країни ЄС від напливу нелегальних мігрантів, який спостерігається останнім часом.