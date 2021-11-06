Довів, що не двійник: Лукашенко зняв маску перед хворими COVID-19 у лікарні

Глава держави підсів до однієї з пацієнток на ліжко та торкнувся її без рукавичок, порушивши заходи безпеки.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зняв маску під час розмови з хворими на COVID-19 у "червоній зоні". Відео опублікував Телеграм-канал "Пул Першого".

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Олександр Лукашенко відвідав лікарню для лікування коронавірусу №1 в Орші, де поспілкувався із пацієнтами. В одній із палат президент спочатку сів на ліжко поруч із жінкою і торкнувся її рукою без рукавички, а потім відкрив обличчя та показав, що є справжнім.

"Живий я. А то дехто каже, що двійник приходить", — заявив Олександр Лукашенко літній співвітчизниці і потис їй руку на прощання.

У наступній палаті він також приспустив маску на підборіддя, відкривши рота та носа. Глава держави порадив хворим менше лежати на ліжках, а більше ходити по палаті та займатися фізкультурою.

"Я часто так жартую, але ви знаєте, буває завжди — зайшов у палату, і за два дні вже додому відправили", — висловився Олександр Лукашенко. — "У нас деякі надходять і руки-крила опускають, все вже вмирають. Та нічого вони не вмирають".

Президент Білорусі вже не вперше нехтує масковим режимом у "червоній" карантинній зоні. Наприклад, у грудні минулого року він приспустив маску під час спілкування з хворими у Могилівській обласній клінічній лікарні, а у жовтні голова Гродненського облвиконкому Володимир Караник та міністр охорони здоров'я Дмитро Піневич навчали його правильно носити респіратор. Прес-секретар президента Наталія Ейсмонт розповіла, що підлеглі постійно нагадують йому про заходи безпеки та просять одягнути рукавички, проте він робить на свій розсуд.

"Глава держави у цьому плані діє згідно з тим принципом, який він позначив для всієї країни напередодні: все має бути добровільно", — пояснила вона.

За офіційними даними, за всю пандемію в Білорусі зареєстрували 612 015 випадків зараження коронавірусом та 4730 летальних випадків, пов'язаних із COVID-19.

Раніше Олександр Лукашенко передбачив "чергову спробу революції в Білорусі". За його словами, опозиціонери хочуть влаштувати повстання під час конституційного референдуму, який заплановано на 2022 рік.

Писали також, що двічі вакцинований президент Латвії Егілс Левітс заразився COVID-19. У його організмі виявили коронавірус під час експрес-тесту після повернення з робочого візиту до Швеції.