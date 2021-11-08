Издание The Verge опубликовало Топ-10 "самых ужасных" гаджетов (фото, видео)
Редакторы составили рейтинг устройств, показавших себя не с самой лучшей стороны. В список попали планшеты, смартфоны, игровая консоль, клавиатура и любое устройство от рэпера Will.i.am.
За 10 лет существования издание The Verge провело обзор сотен продуктов: смартфонов, ноутбуков, ПК, игровых консолей и пр. В честь своего юбилея СМИ решило рассказать об устройствах, которые оказались самыми худшими по мнению редакции.
Смартфон Red Hydrogen
"Модель была анонсирована в 2018 году, и список ее характеристик был настолько преувеличен, что они казались просто вымышленными. Разработчики заявляли "голографический дисплей", обещали наличие модульных аксессуаров, которые радикально изменили бы то, как можно было использовать телефон", — пишет СМИ.
Однако после нескольких месяцев задержки, был выпущен гигантский, неудобный в использовании смартфон с устаревшими характеристиками, посредственными камерами и некачественным форматом 3D для фото и видео да еще и без специальных очков. Ценник был на высоте: $1300.
"Hydrogen One — это была попытка создать уникальный Android-смартфон, но она провалилась. На деле мы получили недостаточно мощный, переоцененный, вышедший с опозданием на рынок, да еще и настолько плохой аппарат, что впоследствии основатель компании решил просто закрыть этот проект", — сообщает медиа.
Гаджет получил самую низкую оценку, которую когда-либо присуждала редакция The Verge.
Смартфон Galaxy Note 7 от Samsung
Телефон мог похвастать новейшими характеристиками, первоклассными (для того времени) камерами, превосходным дизайном… за исключением того факта, что он имел обыкновение взрываться и загораться. Редакторы The Verge снизили оценку этому гаджету задним числом, когда стало очевидно, что покупателям следует держаться от него подальше.
"Это был важный момент в истории смартфонов, урок для Samsung и хороший пример того, как даже самые тщательные обзоры не могут учесть все потенциальные неисправности устройства", — делятся журналисты.
Смартфон Fire Phone от Amazon
"В отличие от Galaxy Note 7, Fire Phone не был "зажигательным", — шутят сотрудники медиа. "Но это один из немногих положительных моментов, которые ознаменовали как начало, так и конец амбиций компании Amazon в отношении смартфонов".
Журналисты пишут, что этот Android-фон был попыткой Amazon повторить успех планшетов Fire, работающих на ОС Android, но без сервисов Google. В компании захотели и в смартфонах вывести свои собственные сервисы на передний план.
"Помимо агрессивных попыток заставить вас совершать покупки через Amazon, смартфон располагал причудливой системой с 4-мя фронтальными камерами, которая постоянно отслеживала движение головы пользователя. Предполагалось, что таким образом юзерам будет удобнее взаимодействовать с аппаратом, наклоняя и поворачивая голову и тем самым давая те или иные команды. На практике эта функция оказалась бесполезной", — говорится в материале.
В итоге, компания больше не пыталась занять нишу смартфонов.
Игровая консоль Ouya
Nintendo, Microsoft и Sony десятилетиями доминировали на рынке консолей. И тут появилась инди-разработка Ouya, собравшая на Kickstarter необходимую сумму для полноценного старта проекта. К сожалению, разработчикам не удалось реализовать своих амбиций, несмотря на дизайн от Yves Behar и установку процессора Arm.
"Продукт оказался незавершенным: он поддерживал небольшое количество игр, имел ужасное программное обеспечение. Единственным лучиком света стала игра TowerFall, впоследствии перенесенная на другие, действительно хорошие консоли, включая Nintendo Switch", — говорят редакторы.
Ouya Inc. была приобретена компанией Razer, которая прекратила производство новых консолей, но осуществляла поддержку онлайн-сервисов для уже проданных устройств, вплоть до 2019 года.
Медиаплеер Nexus Q от Google
О Nexus Q мало кто знает и помнит, потому что на рынок этот гаджет так и не вышел, получив уйму негативных отзывов от тестировщиков, вроде известных блогеров и изданий типа The Verge. Позже компания довела до ума свою идею и представила на рынке Chromecast.
"Но, в отличие от Chromecast, дающего возможность просматривать огромное количество контента и имеющим скромные габариты, Nexus Q работал только с сервисами Google YouTube, Play Music и Play Video и выглядел, как огромная сфера. Да, и он должен был стоить $299, что является слишком высокой ценой для устройства, которое на самом деле ничего не транслирует", — говорится в статье.
Планшет PlayBook от BlackBerry
В издании полагают, что полный провал планшета от BlackBerry случился из-за попытки запустить в конце 2011 года совершенно новую мобильную ОС и собственный магазин приложений. Даже поспешное обновление программного обеспечения для ОС Android не спасло положения. PlayBook стал последней крупной неудачей, которую пришлось пережить RIM BlackBerry. Позже бренд продавали по частям, и сегодня используется в качестве лицензионного бренда для того, чтобы компании вроде TCL могли выходить на разные рынки.
Смартфон Lumia 950 от Microsoft
Когда-то Microsoft доминировала на рынке смартфонов до iPhone со своей операционной системой Windows Mobile, ориентированной на бизнес-сегмент, но по мере того, как Android и iOS набирали обороты, Microsoft решила выпустить собственный смартфон — Windows Phone. Компания отчаянно пыталась занять нишу на рынке и даже выкупила Nokia, чтобы нарастить свой аппаратный потенциал, предлагая яркие флагманские телефоны с не имеющими аналогов системами камер.
Но все оказалось напрасно. В магазине приложений компании практически не было программного обеспечения для телефонов, разработчики неохотно работали с Windows, а клиенты неохотно покупали готовые продукты. В итоге флагманская модель Lumia 950 была обречена. Возможно, все было бы иначе, если бы Microsoft бросила эти тщетные попытки и перешла на ОС Android.
"После Lumia 950 были и другие телефоны Lumia, но неудача именно этой модели стала последним гвоздем, забитым в гроб эпохи устройств Nokia, Windows Phone и собственных амбиций Microsoft в отношении смартфонов", — резюмируют журналисты.
Клавиатура-бабочка Apple
Клавиатуры-бабочки оказались такими же хрупкими и хрупкими, как и сами бабочки: их постоянно заклинивало, они быстро засорялись или полностью ломались, попытка снять колпачки, чтобы починить их, оканчивались крахом. Клавиатуры такой конфигурации признаны СМИ худшим видом оборудования, созданным Apple за последнее десятилетие.
Также по мнению редакции худшими гаджетами является трио ранних планшетов Galaxy Tab Note 10.1, Motorola Xoom, Droid Xyboard, а также все технологические продукты, к которым "когда-либо прикасался рэпер Will.i.am".
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