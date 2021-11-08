Издание The Verge опубликовало Топ-10 "самых ужасных" гаджетов (фото, видео)

Редакторы составили рейтинг устройств, показавших себя не с самой лучшей стороны. В список попали планшеты, смартфоны, игровая консоль, клавиатура и любое устройство от рэпера Will.i.am.

За 10 лет существования издание The Verge провело обзор сотен продуктов: смартфонов, ноутбуков, ПК, игровых консолей и пр. В честь своего юбилея СМИ решило рассказать об устройствах, которые оказались самыми худшими по мнению редакции.

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Смартфон Red Hydrogen

"Модель была анонсирована в 2018 году, и список ее характеристик был настолько преувеличен, что они казались просто вымышленными. Разработчики заявляли "голографический дисплей", обещали наличие модульных аксессуаров, которые радикально изменили бы то, как можно было использовать телефон", — пишет СМИ.

Однако после нескольких месяцев задержки, был выпущен гигантский, неудобный в использовании смартфон с устаревшими характеристиками, посредственными камерами и некачественным форматом 3D для фото и видео да еще и без специальных очков. Ценник был на высоте: $1300.

"Hydrogen One — это была попытка создать уникальный Android-смартфон, но она провалилась. На деле мы получили недостаточно мощный, переоцененный, вышедший с опозданием на рынок, да еще и настолько плохой аппарат, что впоследствии основатель компании решил просто закрыть этот проект", — сообщает медиа.

Гаджет получил самую низкую оценку, которую когда-либо присуждала редакция The Verge.

Смартфон Galaxy Note 7 от Samsung

Телефон мог похвастать новейшими характеристиками, первоклассными (для того времени) камерами, превосходным дизайном… за исключением того факта, что он имел обыкновение взрываться и загораться. Редакторы The Verge снизили оценку этому гаджету задним числом, когда стало очевидно, что покупателям следует держаться от него подальше.

"Это был важный момент в истории смартфонов, урок для Samsung и хороший пример того, как даже самые тщательные обзоры не могут учесть все потенциальные неисправности устройства", — делятся журналисты.

Смартфон Fire Phone от Amazon

"В отличие от Galaxy Note 7, Fire Phone не был "зажигательным", — шутят сотрудники медиа. "Но это один из немногих положительных моментов, которые ознаменовали как начало, так и конец амбиций компании Amazon в отношении смартфонов".

Журналисты пишут, что этот Android-фон был попыткой Amazon повторить успех планшетов Fire, работающих на ОС Android, но без сервисов Google. В компании захотели и в смартфонах вывести свои собственные сервисы на передний план.

"Помимо агрессивных попыток заставить вас совершать покупки через Amazon, смартфон располагал причудливой системой с 4-мя фронтальными камерами, которая постоянно отслеживала движение головы пользователя. Предполагалось, что таким образом юзерам будет удобнее взаимодействовать с аппаратом, наклоняя и поворачивая голову и тем самым давая те или иные команды. На практике эта функция оказалась бесполезной", — говорится в материале.

В итоге, компания больше не пыталась занять нишу смартфонов.

Игровая консоль Ouya

Nintendo, Microsoft и Sony десятилетиями доминировали на рынке консолей. И тут появилась инди-разработка Ouya, собравшая на Kickstarter необходимую сумму для полноценного старта проекта. К сожалению, разработчикам не удалось реализовать своих амбиций, несмотря на дизайн от Yves Behar и установку процессора Arm.

"Продукт оказался незавершенным: он поддерживал небольшое количество игр, имел ужасное программное обеспечение. Единственным лучиком света стала игра TowerFall, впоследствии перенесенная на другие, действительно хорошие консоли, включая Nintendo Switch", — говорят редакторы.

Ouya Inc. была приобретена компанией Razer, которая прекратила производство новых консолей, но осуществляла поддержку онлайн-сервисов для уже проданных устройств, вплоть до 2019 года.

Медиаплеер Nexus Q от Google

О Nexus Q мало кто знает и помнит, потому что на рынок этот гаджет так и не вышел, получив уйму негативных отзывов от тестировщиков, вроде известных блогеров и изданий типа The Verge. Позже компания довела до ума свою идею и представила на рынке Chromecast.

"Но, в отличие от Chromecast, дающего возможность просматривать огромное количество контента и имеющим скромные габариты, Nexus Q работал только с сервисами Google YouTube, Play Music и Play Video и выглядел, как огромная сфера. Да, и он должен был стоить $299, что является слишком высокой ценой для устройства, которое на самом деле ничего не транслирует", — говорится в статье.

Планшет PlayBook от BlackBerry

В издании полагают, что полный провал планшета от BlackBerry случился из-за попытки запустить в конце 2011 года совершенно новую мобильную ОС и собственный магазин приложений. Даже поспешное обновление программного обеспечения для ОС Android не спасло положения. PlayBook стал последней крупной неудачей, которую пришлось пережить RIM BlackBerry. Позже бренд продавали по частям, и сегодня используется в качестве лицензионного бренда для того, чтобы компании вроде TCL могли выходить на разные рынки.

Смартфон Lumia 950 от Microsoft

Когда-то Microsoft доминировала на рынке смартфонов до iPhone со своей операционной системой Windows Mobile, ориентированной на бизнес-сегмент, но по мере того, как Android и iOS набирали обороты, Microsoft решила выпустить собственный смартфон — Windows Phone. Компания отчаянно пыталась занять нишу на рынке и даже выкупила Nokia, чтобы нарастить свой аппаратный потенциал, предлагая яркие флагманские телефоны с не имеющими аналогов системами камер.

Но все оказалось напрасно. В магазине приложений компании практически не было программного обеспечения для телефонов, разработчики неохотно работали с Windows, а клиенты неохотно покупали готовые продукты. В итоге флагманская модель Lumia 950 была обречена. Возможно, все было бы иначе, если бы Microsoft бросила эти тщетные попытки и перешла на ОС Android.

"После Lumia 950 были и другие телефоны Lumia, но неудача именно этой модели стала последним гвоздем, забитым в гроб эпохи устройств Nokia, Windows Phone и собственных амбиций Microsoft в отношении смартфонов", — резюмируют журналисты.

Клавиатура-бабочка Apple

Клавиатуры-бабочки оказались такими же хрупкими и хрупкими, как и сами бабочки: их постоянно заклинивало, они быстро засорялись или полностью ломались, попытка снять колпачки, чтобы починить их, оканчивались крахом. Клавиатуры такой конфигурации признаны СМИ худшим видом оборудования, созданным Apple за последнее десятилетие.

[ + – ] Клавиатура-бабочка от Apple Фото: Apple

Также по мнению редакции худшими гаджетами является трио ранних планшетов Galaxy Tab Note 10.1, Motorola Xoom, Droid Xyboard, а также все технологические продукты, к которым "когда-либо прикасался рэпер Will.i.am".

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